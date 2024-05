Амирбеков обсудил с помощником Гутерриша COP29 (фото)

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского представительства Программы развития ООН (ПРООН).

На встрече М.Нето «подтвердил приверженность ПРООН содействию Азербайджану в успешном проведении COP29».

#UN ASG #UNDP Assistant Administrator & Director of #BPPS Mr. Marcos Athias Neto met H.E. Mr. Elchin Amirbayov, the Representative of the President of Azerbaijan on special assignments. @marcosathias reaffirmed @UNDP‘s commitment to assisting🇦🇿in ensuring the success of #COP29. pic.twitter.com/2bA3zwz7gY

— UNDP Azerbaijan 🇦🇿 (@UNDPAzerbaijan) May 8, 2024