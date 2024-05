Азербайджан и ПРООН обсудили борьбу с изменением климата (фото)

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с помощником генерального секретаря, директором Бюро ПРООН по разработке политики и поддержке программ Маркосом Нето.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского представительства Программы развития ООН (ПРООН).

На встрече была «подтверждена приверженность ПРООН оказанию помощи в позиционировании Азербайджана как ключевого лидера в борьбе с изменением климата».

#UN ASG #UNDP Assist.Administrator & Director of #BPPS @marcosathias met @HikmetHajiyev Assist. to the President of🇦🇿& Head of the PA Foreign Policy Affairs Department. @UNDP‘s commitment to assisting🇦🇿in positioning the country as a key leader in🌍#climate action was reaffirmed. pic.twitter.com/ZXyqF47apW

