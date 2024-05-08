Узеир Джафаров: Азербайджан приобрел много интересной техники и вооружения, которые усилят нашу боевую мощь

200 Просмотров

В ходе визита в Азербайджан премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало известно, что с азербайджанской стороной были обсуждены некоторые проекты в области производства продукции оборонного комплекса, достигнута договоренность о совместном выпуске вооружения. Технология будет предоставлена от словацкой стороны, а финансовую сторону вопроса обеспечит Азербайджан. Поскольку речь идет о военной тематике, то подробности по договоренностям раскрыты не были, но было добавлено, что если стороны посчитают необходимым, то производимое оружие может экспортироваться.

Прокомментировать вытекающие из данного соглашения вопросы, а также перспективы азербайджано-словацкого сотрудничества в оборонном комплексе Minval.az попросил военного эксперта Узеира Джафарова.

– О совместном производстве какого вооружения может идти речь в данном соглашении?

– После известных событий 2022 года, когда началось военное столкновение между Россией и Украиной, – между прочим данный вопрос тоже был затронут в ходе визита в Азербайджан Роберта Фицо, когда он сказал, что война в Украине изменила видение и подходы многих стран к вопросам войны и мира, – стало ясно, что Европа и Североатлантический альянс заблуждались на протяжении долгих лет, думая, что вооружение в таком количестве им не потребуется. Но события в Украине и Израиле показали, что вопрос вооружения всегда будет актуальным, поскольку есть еще страны, которые считают, что наличие людских ресурсов дает им право нападать и захватывать чужие территории. Как результат, сегодня Европа испытывает очень большую потребность в вооружении.

Так что азербайджано-словацкое сотрудничество, помимо хороших отношений между странами, вытекает также из ситуации, сложившейся в мире. Вот уже два года и три месяца в Европе идет война. На фоне агрессии России против Украины Европа и США испытывают острую нехватку вооружения и техники. И неспроста Азербайджан и Словакия решили сотрудничать также и в сфере обороны. У Азербайджана есть планы с братской Турцией, и они уже находятся в практической плоскости и реализуются, а это означает приток и выпуск высокотехнологичного вооружения. Учитывая, к тому же, что современные технологии есть у самой Словакии, плюс технологии, накопленные за счет совместного производства словаков с их партнерами, – все это вырисовывает неплохую перспективу для того, чтобы за счет азербайджанского финансирования наладить с этой страной совместное производство в этой сфере.

Что касается деталей азербайджано-словацкой договоренности, то я не думаю, что речь идет не о тяжелой технике. Наверное, разговор больше о современных технологиях, и, скорее всего, о беспилотных летательных аппаратах, поскольку Азербайджан накопил достаточный опыт в этой сфере. На заводах Министерства оборонной промышленности выпускаются дроны разведывательного характера, беспилотники для уничтожения живой силы и техники противника. Скорее всего, будут закуплены новые технологии, чтобы усовершенствовать наши беспилотники, а азербайджанская сторона оплатит расходы.

Уверен, что на совместных производствах будет выпускаться оружие, отвечающее стандартам НАТО. Оружие бывшего Советского Союза, начиная от техники и заканчивая снарядами, не соответствует натовским по калибрам и качеству. Если раньше предпочтение отдавали 122-миллиметровым артиллерийским установкам, то натовские – это 155 мм. Естественно, вооружение будет выпускаться, исходя из потребности как собственной армии Азербайджана, так и внешних рынков. Но пока не раскрыты детали, я могу лишь сослаться на высказывание о том, что стороны намерены наладить выпуск уже в ближайшие годы. Не исключено, что к производству приступят уже в этом году, поскольку с начала года прошло лишь пять месяцев. Скорее всего, в ближайшее время состоится встреча специалистов в данной сфере и начнутся определенные работы.

Также, скорее всего, там будут производиться и полупроводники для вооружения и техники, а могут наладить и совместный выпуск средств связи. Но хочу еще раз подчеркнуть, что, скорее всего, разговор не идет о тяжелой технике. Как минимум там не будет танков, бронетехники или средств ПВО. Сегодняшняя война требует наличия беспилотных летательных аппаратов и средств, которые могут работать в глубине фронта и в тылу противника. Главное – концепция и намерение сторон, а к деталям надо подходить осторожно. Но зная нашу оборонную промышленность, можно сказать, что мы, скорее, станем обновлять технологию, на выпуск которой нацелены заводы оборонной промышленности Азербайджана.

– Еще в 2018 году стало известно, что Азербайджан закупил у Словакии 18 единиц 152-мм. самоходной гаубицы Dana. Как они себя показали в ходе второй Карабахской войны?

– Они полностью себя оправдали. Потому Азербайджан и намерен продолжить начатое дело со Словакией. Если бы эти гаубицы не показали себя с положительной стороны, то Азербайджан не стал бы заключать соглашение. Скажу больше: эти артиллерийские установки и системы закупил не только Азербайджан, но и другие страны. Так что, исходя из этого, мы даже можем производить вооружение для этой системы, например, для проведения учений или, если потребуется, то для использования и в реальных боевых действиях. Хотя я не вижу в обозримом будущем, что нам понадобится оружие так, как в 44-дневной войне. Но производимое вооружение может и экспортироваться, поскольку есть страны также закупившие эти системы. Если технология обновляется, то значит, выпускаемая продукция отвечает новым требованиям и может быть интересна.

– Не так давно появилась информация о том, что словацкая государственная компания Excalibur Army намерена поставить Азербайджану более семидесяти 155-миллиметровых самоходных гаубиц DITA. Это является свидетельством того, что Азербайджан постепенно отказывается от 152-го калибра снарядов и переходит на стандарты НАТО по 155-му калибру?

– К 2025 году Азербайджан должен закрыть многие вопросы по стыковке вооружения с требованиями НАТО. Такая задача поставлена верховными главнокомандующими Вооруженных Сил Азербайджана и Турции. Сказанное относится как к формированию личного состава, так и к вооружению и технике. К следующему году больше половины всего этого уже должно соответствовать стандартам НАТО. Как вы правильно заметили, от 152-миллимитровых снарядов, мы перешли уже к усовершенствованному стандарту в 155 миллиметров. Но это не предел и наверняка эксперты работают над тем, чтобы еще более усовершенствовать эти системы. Безусловно, Dana себя оправдала, но новое вооружение DITA – это улучшенный вариант и новая модификация. Она более продуктивная и эффективная на поле боя. Она по точности достигает большего объема, чем предыдущие выпуски. Поэтому не только в Азербайджане, но и в Словакии наши специалисты собираются реализовать некоторые проекты для углубления взаимодействия.

– В Армению, а мы продолжим его рассматривать в качестве потенциального противника, поставляются…

– Пока с ними не подписан мирный договор, эта страна продолжает оставаться потенциальным противником.

– Армения обладает российскими «Пионами», плюс и из Индии, если не ошибаюсь, они тоже получили гаубицы дальностью боя 45 км. А у самоходок, которые мы приобретаем, дальность боя 35-39 км. Получается, что в случае войны при контрбатарейной войне мы упор будем делать на маневренность нашей артиллерии?

– Вы совершенно правы. Мы давно следим за тем, что приобретают наши недруги и соседи. Речь не только об Армении, но и других государствах, которые могут создать для нас определенные трудности в военной сфере. Поэтому, если мы что-то приобретаем или ведем переговоры, то обязательно учитываем эти вопросы. Мы не можем покупать оружие просто так. Оно должно решать определенные задачи и отвечать четким вызовам. Чтобы нейтрализовать и минимизировать опасности, мы стараемся решать проблемы с учетом того, что приобретает Армения. Уже в следующем месяце в День Вооруженных Сил Азербайджана (24 июня – Minval.az) будет объявлено о новых вооружении и технике, которые наша страна приобрела в Турции и у других государств. В этом году мы закупили вооружение и технику, которые усилят нашу боевую мощь. Думаю, в следующем месяце об этом будет официально заявлено. Но раскрывать детали мы не станем, хотя бы потому, чтобы нас не обвинили в разглашении военной или государственной тайны. Подождем заявления официальных лиц государства. К тому же, враг не дремлет. Они следят за нашей прессой и за высказываниями наших специалистов и экспертов. Есть новшества, о которых Армения прекрасно знает. Но если бы они заранее знали, что, закупая вооружение и технику из Индии, Франции, Греции и той же России, они не смогут превзойти нас, то не стали бы принимать тех решений, которые приняли. Но теперь-то они прекрасно знают, что по многим показателям отстают. И не только они. От возможностей Азербайджана по многим показателям отстают и наши южные и северные соседи.

– Не будет разглашением государственной тайны, если вы скажете о закупленных Азербайджаном военных самолетах? Контракт подписан и эта информация публична. Но поступили ли они в страну или подписано лишь соглашение на их производство?

– Военно-транспортные итальянские самолеты C-27J Spartan NG уже прибыли в Азербайджан. Они новые. В СМИ были даже их фотографии. Но новые самолеты, о которых вы говорите JF-17C Block-III… Могу лишь сказать, что в этом году Азербайджан приобрел много интересного и необходимого вооружения и техники для своей армии.

Рауф Насиров