Баку завоевывает мировое признание как центр международных событий

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Одним из индикаторов высокого авторитета той или иной страны в мировой семье суверенных государств является количество проводимых в ней международных мероприятий с участием гостей из разных частей света.

Сегодня Азербайджан может вправе гордиться предоставлением в своих конгресс-холлах площадки для проведения целого ряда таких представительных съездов мировых экспертов, политиков, ученых и т.д. Среди них можно назвать «Бакинский международный гуманитарный форум», «Глобальный Бакинский форум», «Всемирный форум по межкультурному диалогу», «Всемирный саммит религиозных лидеров», «Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций» и др.

За всё время проведения этих форумов нашу страну посетили тысячи знаменитостей, были заслушаны сотни докладов. Абсолютное их большинство со своей приветственной речью открывал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который информировал гостей о последних достижениях руководимого им государства и знакомил их с намеченными на перспективу планами.

Одним из таких мероприятий высокого уровня является начавший сегодня свою работу в столице Азербайджана VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Диалог за мир и глобальную безопасность», который вновь после сотрясшей планету пандемии COVID-19 собрал в своих рамках экспертов из 110 стран мира. По сложившейся традиции ее вновь с приветственной речью открыл глава государства, который сразу обозначил важность тем, которые были включены в программу форума. Среди них — межкультурный диалог, культурное многообразие, климатические вызовы, окружающая среда, миграционные процессы, мир и безопасность, роль гражданского общества в жизни государств, туризм, искусственный интеллект и др.

Действительно, эти темы не сходят сегодня с полос самых читаемых газет и с экранов ведущих телеканалов. Их обсуждают на самых высоких уровнях — на заседаниях генассамблеи ООН, сессиях Движения неприсоединившихся стран, различных парламентских ассамблеях и т.д. Им посвящают свои пленарные заседания и панельные дискуссии многие проводимые в мире конференции.

Следует также отметить, что с момента проведения в 2019 году предыдущего, то есть, пятого по счету Всемирного форума по межкультурному диалогу мир вовсе не стал безопаснее. Помимо разрушительных войн, человеческие жизни стали буквально «косить» болезни, пандемии неведомых доселе мировой науке вирусов. А ведь они тоже представляют собой вызов, с которым всем нам пришлось столкнуться. И они расширили собой список традиционных вызовов.

В этой связи хотелось бы особо отметить, что у Азербайджана накоплен определенный, и очень даже немалый опыт в выработке оригинальных подходов при решении этих вызовов. Формулой успеха является ранняя идентификация проблемы и скорейшее принятие мер до того, как ситуация начинает приобретать неуправляемый характер.

Секрет же величайших достижений Азербайджана в области обеспечения гармоничного сосуществования многочисленных религиозных и этнических групп состоит из комплекса факторов. Среди них, во-первых, удачная география, которая в хорошем смысле этого слова «обрекла» нашу страну на роль своеобразного моста между Западом и Востоком, между Севером и Югом, и на этом пятачке встретились и нашли общий язык и формулу совместного мирного проживания совершенно разные цивилизации, каждая из которых добавляла свой цвет в палитру культурного многообразия; а во-вторых, это, конечно же, многовековые традиции мультикультурализма, присущие азербайджанскому народу. Азербайджан сегодня, как и в прошлом, это центр цивилизованного межцивилизационного диалога! И это не тавтология — наша страна является образцом сосуществования цивилизованных цивилизаций. Это очаг толерантности и терпимости. Каждый гражданин, независимо от этнической принадлежности и вероисповедования, является полноправным членом общества, и все мы — одна семья. Здесь все чувствуют себя не «как дома», а «дома».

Вместе с тем, надо заметить, что некоторые недружественные силы извне предпринимали усилия, чтобы нарушить внутреннюю гармонию, столкнуть друг с другом народы, но это у них не получилось. В освободительной войне 2020-23 гг. все народы Азербайджана вместе, как единый железный кулак, очистили нашу землю от оккупантов и одержали общую Победу!

Теперь наше государство вступило в постконфликтный период, который имеет свои особенности и свои вызовы. Мы, пожалуй, одна из редких стран, которые принесли мир войной. Это случилось по той причине, что продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет мирные переговоры результата не дали. Война не была нашим выбором, мы хотели, чтобы оккупация прекратилась без войны. Но непримиримость противоположной стороны не оставила нам иного выбора.

Постконфликтная повестка содержит очень широкий спектр задач, среди которых можно выделить разминирование, восстановление стертых с лица земли городов и сёл. А ведь такой степени разрушений не знало большинство стран мира! Представить только, из 67 мечетей 65 разрушены! До какой степени надо ненавидеть другую религию, чтобы совершить такое!

Среди вопросов, относящихся к постконфликтной повестке, значится также делимитация. Следует подчеркнуть, что она проходит без посредников, на двусторонней основе, и здесь зафиксирован определенный прогресс. И именно решительные действия Азербайджана по пресечению вмешательства в двусторонние армяно-азербайджанские переговоры третьих стран, во-первых, обеспечили этот прогресс, а во-вторых, вызвали дополнительное раздражение у тех, кто хотел влезть, но оказался перед закрытой дверью.

Этим и объясняется та компания очернительства, которая продолжается в эти дни против нашего государства. При этом, особую иронию всей этой ситуации придает тот факт, что среди критиканов особой крикливостью отличаются те, кто продолжает держать под колониальным гнетом далекие народы! Это какой же цинизм должен быть в душе этих политиков, чтобы, угнетая далекие народы и держа курс на насильственную их ассимиляцию, стараться при этом втиснуться в двусторонний постконфликтный формат переговоров между Баку и Ереваном.

При этом, Европарламент, Совет Европы, всевозможные «карманные» международные организации, такие как Freedom House, Human Rights Watch и др., будто бы не замечают такие уродливые пережитки прошлого, как колониализм.

Наше государство, поднявшая в годе председательствования в Движении неприсоединившихся стран (а ведь в нем 140 стран, и это вторая по представительности после ООН организация) тему «вакцинного национализма», вместо благодарности, сталкивается с нападками со стороны именно тех, кто, пользуясь своим богатством, закупил излишнее количество вакцин, обрекая при этом на смерть миллионы людей в развивающихся и бедных странах!

Это одно из проявлений двойных стандартов, против которых наша страна всё время выступала и будет продолжать выступать.

Что бы ни говорили зарубежные завистники, наша страна уверенно идет выбранным курсом. И тот факт, что сегодня в нашей столице вновь после 5-летнего перерыва собрались известные ученые, политики, эксперты, является ярким свидетельством авторитета Азербайджанского государства.

А ведь впереди еще и COP29…

Зухраб Дадашов