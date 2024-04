Гаджиев: Почти каждый день мы сталкиваемся с армянскими минами (инфографика)

Почти каждый день гражданское население Азербайджана сталкивается со смертельными «остатками войны» – миллионами мин, установленных Арменией.

Об этом помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обнародовал в соцсети Х.

«Сегодня произошел еще один взрыв мины, и оператор разминирования ANAMA был тяжело ранен», – добавил он.

Гаджиев продемонстрировал инфографику, согласно которой после завершения Отечественной войны с 10 ноября 2020 года по 24 апреля 2024 года 365 граждан Азербайджана стали жертвами мин.

Согласно информации, в результате взрыва мин 65 человек погибли, в том числе 50 гражданских лиц и 15 военнослужащих, еще 291 человек получил травмы (126 гражданских лиц, 165 военнослужащих).

В целом с 1991 года 3 435 человек стали жертвами минных инцидентов, включая 358 детей и 38 женщин.

Almost on a daily basis, Azerbaijani civilians face deadly ‘remnants of war’ – landmines implanted in millions by Armenia. Today, yet another #landmine blast occurred and seriously injured @ANAMA_gov_az mine clearance operative. pic.twitter.com/ozg2vMlKq5

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 27, 2024