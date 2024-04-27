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Гаджиев: Почти каждый день мы сталкиваемся с армянскими минами (инфографика) |
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Гаджиев: Почти каждый день мы сталкиваемся с армянскими минами (инфографика)

Гаджиев: Почти каждый день мы сталкиваемся с армянскими минами (инфографика)

Почти каждый день гражданское население Азербайджана сталкивается со смертельными «остатками войны» – миллионами мин, установленных Арменией.

Об этом помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обнародовал в соцсети Х.

«Сегодня произошел еще один взрыв мины, и оператор разминирования ANAMA был тяжело ранен», – добавил он.

Гаджиев продемонстрировал инфографику, согласно которой после завершения Отечественной войны с 10 ноября 2020 года по 24 апреля 2024 года 365 граждан Азербайджана стали жертвами мин.

Согласно информации, в результате взрыва мин 65 человек погибли, в том числе 50 гражданских лиц и 15 военнослужащих, еще 291 человек получил травмы (126 гражданских лиц, 165 военнослужащих).

В целом с 1991 года 3 435 человек стали жертвами минных инцидентов, включая 358 детей и 38 женщин.

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