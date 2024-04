Посольство США соболезнует семьям погибших от мин в Азербайджане

Опечалены известием о том, что сотрудник ANAMA получил ранения в результате сегодняшнего подрыва на мине.

Соответствующая публикация об этом размещена в соцсети «Х» посольства США в Азербайджане.

В публикации говорится, что США поддерживают усилия по очистке азербайджанских территорий от мин.

Посольство выразило соболезнования семьям лиц, погибших до этого в результате разрыва мин.

We were saddened to learn that an @ANAMA_gov_az employee was injured in a landmine explosion today. The United States is firmly committed to supporting Azerbaijan in its efforts to rid the country of landmines. We offer condolences to all landmine victims and their families. pic.twitter.com/RTX9m4WOSC

— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) April 27, 2024