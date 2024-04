Посол: Южный Кавказ достигнет регионального процветания, которого он заслуживает,

Турция будет способствовать использованию исторического окна возможностей для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом посол Турции в Бразилии Халил Ибрагим Акча заявил в интервью газете Correrio Brazilience.

«Мы твердо верим, что Южный Кавказ достигнет регионального процветания, которого он заслуживает, на основе прочного мира и стабильности. Турция будет продолжать выполнять свои обязательства в этом отношении и способствовать использованию этого исторического окна возможностей для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией», – отметил дипломат.

Анкара ожидает от третьих сторон, что они поддержат эти позитивные события в регионе, призывая армянскую сторону к конструктивному диалогу с Турцией, сказал посол.

«Недавно мы приветствовали достигнутое 19 апреля 2024 года соглашение между сторонами о возвращении Азербайджану четырех находившихся 30 лет под оккупацией сел, и продолжении работ по делимитации. Этот прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию прочного мирного соглашения», – добавил Халил Ибрагим Акча.

Ambassador of @MFATurkiye to Brazil @TC_BrazilyaBE Mr. Halil Ibrahim Akça’s interview to @correio:

«As a result of living in a one-sided, exaggerated and untrue narrative, Armenia has become an isolated and aggressive country. With its aggressive and ethnonationalist attitude,… pic.twitter.com/SWVHM7Ckem

— Rashad Novruz (@NovruzRashad) April 27, 2024