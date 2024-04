Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP-29 Мухтар Бабаев встретился с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в рамках 11-го заседания Коалиции министров финансов по климатической деятельности весеннего заседания группы Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении COP29 в соцсети Х.

На встрече обсуждались вопросы подготовки к COP29, совместного сотрудничества в обеспечении благоприятных климатических условий планеты для будущих поколений.

President-Designate Mukhtar Babayev and the #COP29 leadership team welcomed @JohnKerry to the @azembassyus during the #IMFMeetings to discuss the ambitious action we must undertake together this year to ensure a livable planet for years and generations to come pic.twitter.com/n88184OHsQ

— COP29 AZ (@COP29_AZ) April 18, 2024