У Киева нет плана Б на случай отсутствия помощи Конгресса США |
Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29 |
Министр Лихтенштейна предрекает возвращение Азербайджана в ПАСЕ |
США проголосуют против членства Палестины в ООН |
Иран пригрозил Израилю пересмотром ядерной позиции |
Столтенберг ждет, что Украина сама обеспечит себя войсками |
Сенатор Новой Каледонии: Верим в отказ Франции от своей политики благодаря меморандуму с Азербайджаном |
Чернышевский: Азербайджан уже давно независим от России |
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО |
Главное Политика

Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29

Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP-29 Мухтар Бабаев встретился с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в рамках 11-го заседания Коалиции министров финансов по климатической деятельности весеннего заседания группы Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении COP29 в соцсети Х.

На встрече обсуждались вопросы подготовки к COP29, совместного сотрудничества в обеспечении благоприятных климатических условий планеты для будущих поколений.

Теги:
Из этой рубрики
Байден обвинил Китай в ксенофобии
Политика

Байден обвинил Китай в ксенофобии

2024/04/19, 00:32
Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29
Политика

Керри обсудил с Бабаевым подготовку к COP29

2024/04/18, 23:34
Министр Лихтенштейна предрекает возвращение Азербайджана в ПАСЕ
Политика

Министр Лихтенштейна предрекает возвращение Азербайджана в ПАСЕ

2024/04/18, 22:55
США проголосуют против членства Палестины в ООН
Политика

США проголосуют против членства Палестины в ООН

2024/04/18, 22:25
Иран пригрозил Израилю пересмотром ядерной позиции
Политика

Иран пригрозил Израилю пересмотром ядерной позиции

2024/04/18, 21:32
Сенатор Новой Каледонии: Верим в отказ Франции от своей политики благодаря меморандуму с Азербайджаном
Политика

Сенатор Новой Каледонии: Верим в отказ Франции от своей политики благодаря меморандуму с Азербайджаном

2024/04/18, 19:27
Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО
Политика

Аргентина хочет стать глобальным партнером НАТО

2024/04/18, 18:12
Сахиба Гафарова: Франция намерена продолжать колониализм на Южном Кавказе
Политика

Сахиба Гафарова: Франция намерена продолжать колониализм на Южном Кавказе

2024/04/18, 17:33
Захид Орудж: Франция превратилась в «Великую Армению»
Политика

Захид Орудж: Франция превратилась в «Великую Армению»

2024/04/18, 16:46