Байрамов обсудил ряд вопросов с узбекским коллегой (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим узбекским коллегой Бахтиером Саидовым.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в соцсети Х.

«Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим расширением азербайджано-узбекского стратегического партнерства, текущую региональную ситуацию», – говорится в сообщении.

First day of the working visit to brotherly #Uzbekistan, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with @FM_Saidov, Foreign Minister of the Republic of Uzbekistan.

Ministers discussed wide range of issues related to further expansion of 🇦🇿-🇺🇿 strategic partnership, and current…

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 14, 2024