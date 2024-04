Азербайджан призвал Иран и Израиль к сдержанности

Азербайджан глубоко обеспокоен растущей напряженностью в отношениях между Ираном и Израилем.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении ведомства.

Azerbaijan is deeply concerned over the rising tensions between Iran and Israel.

We call on all parties to exercise restraint and avoid dangerous escalation that would further destabilize the situation in the Middle East.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 14, 2024