Готовы ли в Армении учить уроки истории?

314 Просмотров

Армения продолжает игнорировать уроки истории, которые помогли бы ей избежать новых отрицательных потрясений. К примеру, если бы армянская общественность проштудировала ситуацию столетней давности, многое им стало бы понятнее.

Как известно, 10 августа 1920 года был подписан Севрский договор, благодаря которому, наряду с другими пунктами, Армения была признана «свободным и независимым государством» (1).

Однако, находившиеся в эйфории лидеры армянского движения не удосужились проанализировать, по какой причине тогдашний американский госсекретарь Бейнбридж Колби «окончательное определение границ» Армении поставил в зависимость от «сотрудничества и согласия России», заявив, что Армении «необходима добрая воля и дружественное покровительство» Москвы, должных позволить ей «оставаться независимой и свободной» (2).

Также армянскими лидерами были проигнорированы и другие геополитические оттенки, в результате чего по итогам Лозаннской конференции 1923 года, по словам советского историка Александра Шталя, вместо севрского раздела в Турции устанавливалась власть государства «над всей Анатолией, Константинополем и Восточной Фракией»; Турция «впервые за свое историческое существование становится нацией» (3).

По мнению американского профессора Виктора Исраэляна, трудившегося в Пенсильванском университете (США), происшедшее свидетельствовало о международном признании, «возникшем в результате Кемалистской революции независимого турецкого государства» (4).

Экс-директор Центра исследования геноцида Института Зоряна (США, Канада) Ваагн Дадрян констатировал, что Запад «изъял все ссылки на Армению и армян», начисто отвергнув попытки армянской стороны «обсудить судьбу армян» (5).

Ну а по свидетельству главы парламента Армении в добольшевистский период Аветиса Агароняна, подписанный документ был «заключен таким образом, будто бы армян не существует, он якобы не знает о существовании армян и молчит о них» (6).

Причину происшедшего один из идеологов «Дашнакцутюна» Ованес Качазнуни определил в том, что «мы создали абсолютную атмосферу иллюзии в наших умах», утеряв «смысл действительности». Это стало «неизбежным результатом психологии, вынашиваемой поколениями армян» (7)

Современный армянский историк Гаянэ Махмурян конкретизирует, что «надежд на самостоятельную роль Республики Армения великие державы не возлагали» (8).

К слову, менее года назад Гаяне Махмурян армянским журналистом был задан следующий вопрос: «Печальный опыт нашей истории, трагические последствия 44-дневной войны свидетельствуют о том, что мы постоянно совершаем ошибки, за которые приходится тяжело расплачиваться. Сваливать все на объективные условия неразумно. Какие ошибки, на ваш взгляд, становились причиной тяжелых испытаний в прошлом и привели к нынешней ситуации?».

Армянский историк ответила таким образом: «Опыт истории, в том числе и древней, свидетельствует, что мы всегда несли большие человеческие и территориальные потери тогда, когда империи разделяли Армению …или делили ее между собой. В отличие от нас наши противники хорошо знают алгоритмы, которые используются для получения желательных результатов. В начале ХХ века мы понесли огромные территориальные и человеческие потери, в значительной мере из-за отсутствия у нас выверенной политики. Европейские державы не собирались и не могли воевать за интересы Армении. [Сегодня] нам нужны хорошие отношения с Западом, но не стоит бросаться ему на шею, пренебрегая отношениями с Россией. Украина уже на это нарвалась, а мы значительно более уязвимы. На наших противников вряд ли станут налагать санкции и вряд ли нам помогут вооружением. Ни Европа, ни Америка не станут ввязываться за нас в военные конфликты. Излишняя увлеченность Западом в нынешней ситуации может привести нас к новым трагедиям и потерям. Недопустимо превращаться в объект чужих манипуляций. Мы просто обязаны научиться анализировать собственные ошибки и делать адекватные выводы. Ведь если их не исправлять, они вызывают рецидивы, за которые расплачиваются будущие поколения. Но обычно мы не признаем и не исправляем допущенные ошибки» (9/ а, б).

Вот интересно, нужны ли к сказанному особые комментарии, с учетом в немалой степени эйфорического настроения, царящего в армянском обществе после последней тусовки в Брюсселе с участием Никола Пашиняна, Урсулы фон дер Ляйен и Энтони Блинкена?

1.Севрский мирный договор

http://www.genocide.ru/enc/sevres.htm

2.Б. Колби. Заявление итальянскому послу Авеццане

Цит. по: Барсегов Ю. Г. Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества

http://genocide.ru/lib/barseghov/responsibility/v1/443-460.htm#449_450

3.Шталь А. Малые войны 1920-1930-х годов

http://militera.lib.ru/h/shtal/01.html

4.В. Л. Исраэлян. Лозаннский мирный договор 1923 года, 24 июля

http://doc20vek.ru/node/3916

5.Дадрян В. Турецко-армянские отношения в свете исторических и политических последствий геноцида армян

http://books.nt.am/readbook.php?LangID=5&ID=104

Дата обращения – 11.04.2010

6.Цит. по: Нерсесян С. Огонь под пеплом еще не угас

http://www.golos.am/2000/may_2005/26/st06.html

Дата обращения – 11.04.2010

7.Hovhannes Katchaznouni, The Armenian Revolutionary Federation (Dashnagtzoutiun) Has Nathing to do Any More, New York: 1955, pp. 5–7. Цит. по: Reference “The Armenian Issue Revisited. Armenian Allegations and Deportees of Malta”

https://www.ataa.org/armenian-issue-revisited/armenian-allegations-and-deportees-of-malta/

8.Махмурян Г. Губернаторство Карабах-Зангезур и британская политика 1918–1919 гг. в Карабахе

https://artsakhlib.am/ru/2019/04/28/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B3/

9.Мы не признаем и не исправляем допущенные ошибки

а/https://www.golosarmenii.am/article/186718/my-ne-priznaem-i-ne-ispravlyaem-dopushhennye-oshibki

б/https://www.golosarmenii.am/article/186921/my-ne-priznaem-i-ne-ispravlyaem-dopushhennye-oshibki-okonchanie

Теймур Атаев