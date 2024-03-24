Ислам Халилов получит медаль мусульман России за спасение людей в «Крокусе»

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Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего Ислама Халилова, который спас из «Крокус Сити Холла» более 100 человек. Об этом говорится в сообщении ДУМ России.

Муфтий передал личное приглашение подростку и его отцу.

Халилову вручат медаль мусульман России «За заслуги» за проявленную смелость и спасение людей.

15-летний Ислам родом из Кыргызстана сообщает akipress.org. Отца мальчика зовут Бактияр, он родом из Сузака, мама мальчика — Айпери — родом из Узгена.