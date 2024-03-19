Опасность террора: кому «рисуют красивый рейтинг»?

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Институт экономики и мира опубликовал свой глобальный индекс терроризма (GTI) на 2024 год. Это всеобъемлющее исследование по анализу последствий терроризма охватывает 163 стран. Рейтинг Азербайджана составил 89 – это наивысший показатель, которого, наряду с нашей страной, удостоились также Финляндия, Эстония, Польша и т.д.

Список же стран с наибольшей террористической угрозой возглавила Буркина-Фасо (8.571), второе место занял Израиль (8.143), третье – Мали (7998). Рейтинг Армении же авторы исследования определили как 76, оценив уровень воздействия терроризма как низкий.

Исследование, в самом деле, очень показательное. В том числе и потому, что оценивается здесь именно эффективность антитеррора, а не, скажем, количество профильных НПО или степень их влияния на деятельность госорганов в этой сфере.

И нет сомнений, что Армении опять «нарисовали» достаточно высокий рейтинг. И при этом по забыли о реалиях – о том, что в этой стране политики считали и считают террор вполне «допустимым» методом борьбы. В честь террористов типа того же Монте Мелконяна называют улицы и военные лицеи, террористам ставят памятники и т.д.

«Нарисовать рейтинг», конечно, можно, но реальная опасность террора от этого никуда не денется. Тем более что в истории уже был рейтинг Doing Business, который для Армении заметно завысили и потом скандал выплыл наружу, был «испанский стыд» вроде бы авторитетного университета Джона Хопкинса, где объявили, что Армения якобы чуть ли не лучше всех в мире готова к пандемии коронавируса, а в реальности страна «пустила пузыри», наконец, эксперты советуют вспомнить и восторженный отчёт европейских наблюдателей на президентских выборах в Армении 2008 года, после публикации которого в Ереване расстреляли участников митинга протеста против фальсификации результатов голосования.

И тем примечательнее высший рейтинг Азербайджана. Тем более что нашей стране оценку скорее занизят, чем завысят. «Нулевым эффектом» террора могут похвастать далеко не все страны. К примеру, опасность террора в Норвегии или Исландии впервые оценили выше, чем в Азербайджане. И это в ситуации, когда многие «внешне игроки» хотели бы раскачать ситуацию в Азербайджане при помощи террора. Как раз в эти дни памяти турецких дипломатов, убитых армянским и террористами – и вряд ли для кого-то секрет или новость, что Армения постоянно предпринимает попытки разряжать террористическую войну уже и против Азербайджана. Взрывы в метро, устроенные боевиками «Садвала», которые прошли подготовку на объектах армянских спецслужб, или история российского гражданина Игоря Хатковского, который был завербован армянскими спецслужбами и заброшен в Баку задание устраивать взрывы на железной дороге и в метро – примеры более чем показательные. И Армения – не единственная. В эти же дни в Баку проходит судебный процесс над соучастниками покушения на депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу. А ещё эксперты напоминают о целой серии раскрытых террористических заговоров, включая и несостоявшийся теракт на «Евровидении», и попытки атаковать в Азербайджане американские и израильские «цели», и даже попытку покушения на президента России Владимира Путина.

Это, конечно, высочайший профессионализм азербайджанских спецслужб. Но знающие люди предупреждают: самые эффективные меры против террора – политические. Благодаря которым, во-первых, у террора нет внутриполитической «подпитки». А во-вторых, и это главное, все прекрасно понимают, что Азербайджан перед угрозой терактов не «прогнётся».

И самое главное, в сентябре 2023 года Азербайджан обезвредил на своей территории настоящее «осиное гнездо» террористов – незаконную хунту в Ханкенди. Причём сделал это после реального теракта — взрыва мины, заложенной на одной из строящихся дорог. Актом террора с полным основанием можно было считать и постановку помех для гражданских самолётов в азербайджанском небе при помощи средств радиоэлектронной борьбы – этим, напомним, тоже занималась террористическая хунта в Ханкенди. Терпеть такое на своей территории Азербайджан не стал.

Наконец, не получилось и обещанные многими вожаками сепаратистов, включая «кремлёвского засланца» Рубена Варданяна, «партизанской войны» — однако «схроны» с оружием, которые наши силовики находят на освобождённый от армянских оккупантов территории, позволяют представить себе, к чему здесь ещё недавно готовились.

Но, похоже, не учли, что Азербайджан не позволит играть в такие игры на своей территории.

Нурани, обозреватель