Политолог назвал возможную цель неожиданного визита Столтенберга в Баку

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В ходе встречи президента Ильхама Алиева с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом был обсужден комплекс вопросов, раскрывающих как непосредственно взаимоотношения Азербайджана с Североатлантическим альянсом, так и ситуацию в регионе. И не случайно, что свое деловое турне на Южный Кавказ он начал, пожалуй, с самого важного партнера НАТО в регионе, то есть с нашей страны, а затем отправился соответственно в Грузию и Армению. Об аспектах безопасности в рамках визита Йенса Столтенберга в Азербайджан Minval.az рассказал политолог Эльхан Шахиноглу.

– Чем, по-вашему, вызван визит генсека НАТО в Азербайджан?

– На мой взгляд, визит Столтенберга в Азербайджан и в целом в страны Южного Кавказа совершается для итогового отчета его работы на этом посту. Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он вернется в родную Норвегию. Поэтому он ездит в разные страны и пытается успешно завершить свою карьеру на посту генсекретаря. Конечно, война в Украине охватывает большую часть повседневной деятельности руководителя НАТО. Однако Столтенберг не пренебрегает и другими контактами с партнерами по НАТО.

– Учитывая, какие сегодня накаленные отношения между Россией и НАТО, не могу не спросить о следующем… Да, глава нашего государства Ильхам Алиев тепло встретил генсека НАТО и переговоры прошли вполне продуктивно. Однако не подставляет ли такой визит Столтенберга стран-партнеров перед Россией?

– Азербайджан – стратегический партнер России. Об этом свидетельствуют подписанные между странами соглашения. И сегодня некоторыми странами предпринимается немало усилий, чтобы ослабить эти отношения путем информационной войны. Взять хотя бы статью, опубликованную во влиятельном американском журнале The Wall Street Journal, где написано, что якобы союзники России отправляют военную технику в Украину. Названия конкретных государств в статье не указаны. Однако мы знаем, что современные войны предполагают не только фронтовую, но и информационную и психологическую войну между сторонами. Эта статья выглядит как компонент информационно-психологической войны. Страны, имеющие партнерские отношения с Россией, не хотят обострять отношения с Москвой. Во-вторых, цель статьи – вызвать сомнения в партнерах российской власти.

Конечно, НАТО хотелось бы, чтобы партнеры России оказали военную помощь Украине. Однако из-за рисков, связанных с этим, страны, имеющие отношения с Россией, не будут отправлять в Украину ракеты и военную технику. Тем не менее некоторые партнеры России, в том числе Азербайджан, поддерживают территориальную целостность Украины и направляют этому государству гуманитарную помощь. Это общеизвестный факт.

– В ходе переговоров Йенса Столтенберга с Ильхамом Алиевым немалое место уделялось и армянской тематике. Как бы вы прокомментировали это?

– Из стран Южного Кавказа только Грузия хочет присоединиться к Североатлантическому блоку, два других государства – Азербайджан и Армения не преследуют подобных целей. Конечно, генсека НАТО в Ереване будет интересовать, насколько Армения готова дистанцироваться от России и процесс выхода этой страны из ОДКБ. Однако у НАТО нет альтернативной программы, направленной на обеспечение безопасности Армении. А между Азербайджаном и НАТО тем временем существует конструктивное сотрудничество, например, наша страна участвует в различных программах Североатлантического блока. Плюс Азербайджан является стратегическим союзником Турции, второй по величине страны НАТО, и армия страны перешла на модель турецкой армии. Это означает применение стандартов НАТО в азербайджанской армии. В целом, если говорить об интересе НАТО к южнокавказскому региону и каждой стране в отдельности, то всего этого достаточно для Североатлантического блока в сотрудничестве как с Азербайджаном, так и с Грузией, и с Арменией.

Рауф Насиров