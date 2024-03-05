Кто будет «платить за банкет»?

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Армения, несмотря на жёсткое предупреждение Смоленской площади, продолжает свою «игру в диверсификацию» в военно-силовой сфере. Ереван посетил с визитом министр национальной обороны Греции Николаос Дендиас.

Афинского гостя принял не только министр обороны Армении Сурен Папикян, но и премьер-министр Никол Пашинян. В ходе встречи с главой правительства Армении глава греческого оборонного ведомства заверил: Греция видит себя страной, которая будет помогать Армении, насколько это возможно, учитывая исторические связи, а также потому, что они очень близкие страны. «Мы действительно хотим это сделать», — цитируют Дендиаса ереванские СМИ. Пашинян, в свою очередь, заявил, что углубление сотрудничества в различных областях – это повестка, совместно принятая правительствами двух стран.

Сурен Папикян представил греческого гости проведённые в армянской армии реформы, а по итогам переговоров Афины и Ереван договорились придать новый импульс военно-техническому сотрудничеству. Сотрудничать собираются и в сфере военного образования – Греция обязалась готовить военные кадры для Армении. И самое главное, в ходе визита Николаос Дендиас заявил: «Мы создали успешное трехстороннее оборонное сотрудничество между Арменией, Грецией и Кипром. Но могут быть и другие трехсторонние или четырехсторонние отношения с Францией и Индией – с важными странами, важными державами, очень мощными общими друзьями Армении и Греции».

Звучит, конечно, очень эффектно. Но разберем по пунктам.

Это уже не первая попытка Еревана запустить военное сотрудничество с Грецией и греческим Кипром. Дружить с Афинами против Анкары и Баку в Ереване пытались еще с середины девяностых. В 2001-2002 гг. попытались создать трехстороннее военное сотрудничество Греция — Армения — Иран, которое расценивали как противовес «оси» Турция-Азербайджан-Израиль (в те годы военное сотрудничество Турции и Израиля было весьма активным). Но дальше разговоров дело не пошло — Армения была и осталась форпостом России.

Теоретически есть поле для рассуждений, что теперь Армения, судя по заявлениям Пашиняна, решила сойти с «русского корабля», секретарь ее Совбеза говорит о диверсификации военного сотрудничества и т.д. Однако, предупреждают специалисты, диверсифицировать военное сотрудничество куда труднее, чем импорт пшеницы или экспорт абрикосов.

Ни Греция, ни тем более крохотный курортный Кипр не могут похвастать собственным развитым ВПК, без чего говорить о полноценном военно-техническом сотрудничестве не получится. Да, предприятия военной промышленности в Греции как бы есть, но это в лучшем случае отверточная сборка с доводкой чужих образцов до местных особенностей. Афины не могут предложить в своей экспортной «линейке» ничего, что напоминало бы БПЛА «Байрактар», ракеты SOM, бронеавтомобили «Кобра» или РСЗО «Гасырга». Да, здесь имеется производство патронов и боеприпасов, но оно «заточено» под натовский стандарт, в то время как ВС Армении оснащены оружием российского производства. С другим калибром и другими тактико-техническими характеристиками. Переводить армию на натовские образцы оружия — дело долгое и ОЧЕНЬ дорогостоящее. А действовать по принципу «пока прикупим резинку, а трусы для нее потом сошьем» — не самая умная тактика. Даже для Пашиняна. Развитым ВПК обладают Франция и Индия. Но о них греческий министр говорит в стиле «может быть».

Наконец, и «трехстороннее оборонное сотрудничество между Арменией, Грецией и Кипром», и другие форматы уже с участием Индии и Франции — это цветистые разговоры и в лучшем случае «пипеточные» оборонные поставки, но никак не полноценный военный договор, предусматривающий совместный ответ на вторжение. Такие соглашения у Армении есть только с Россией. Да, в Париже и Афинах с упоением изрекают красивые фразы в микрофон, но это далеко не подписанный договор с четкими обязательствами. Более того, подготовка и подписание таких договоров даже не в повестке дня.

Тем более слишком рано говорить о некоем «военном союзе» или «оси», куда может войти Армения. Пока ей только обещают, но серьёзно вкладываться не спешат. Особенно на Западе, где ждут, когда Ереван, наконец, определится со своим внешнеполитическим курсом.

И в качестве «вишенки на торте», нет ясности, кто будет «платить за банкет». Продукция ВПК стоит дорого. А с деньгами у Армении негусто. Об этом сегодня не любят вспоминать ни в Ереване, ни в Москве, но российское оружие Армения «покупала» по известной схеме: Россия давала ей «целевой кредит», на этот кредит приобреталось оружие, а в счет погашения кредита России передавались оставшиеся с советских времен предприятия ВПК, которые к этому моменту уже безнадежно стояли. А новые партнеры захотят за свои поставки живые деньги. Оружие и боеприпасы в подарок не предоставляют даже Украине — тем более такого не сделают для Армении.

Так что единственным результатом визита в Армению министра обороны натовской Греции может стать еще большее раздражение Москвы. Чей ответ совершенно не обязательно ограничится статьями в «Коммерсанте» и комментариями Маргариты Симоньян. Со всеми вытекающими для Пашиняна и его «бархатно-шашлычной» команды.

Нурани, обозреватель