Азербайджан выходит на новый уровень

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В своем интервью, которое президент Ильхам Алиев дал телеканалу «Евроньюс» в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии, была затронута очень важная тема рационального использования ресурсов, которыми обладают страны-экспортеры нефти и газа, и превращения поступающих денежных ресурсов в человеческий капитал. Во время выступления глава государства отметил, что не следует винить страны, обладающие нефтью и газом, и вместо того, чтобы их порицать, было бы правильнее характеризовать их деятельность с точки зрения мер, осуществляемых в рамках «зеленого перехода» и работы проделанной для охраны окружающей среды. Слово «винить» в данном контексте было использовано, поскольку именно от ценовой политики стран-экспортеров углеводородов зависят темпы роста как мировой экономики в целом, так и отдельных стран, закупающих эти ресурсы.

В качестве примера можно привести происходящее сегодня на мировом рынке нефти, когда страны ОПЕК и ОПЕК+ решили сократить объемы добычи нефти. Среднесуточная добыча нефти странами – участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го снизилась на 340 000 баррелей в сутки и составила 41,2 млн баррелей. Естественно, это привело к тому, что цены на рынке не стали падать, что не очень-то выгодно тем странам, которые нефть покупают. Отсюда и столкновение интересов, которое, к примеру, в 2021 году привело к конкретному конфликту с США, высказавшихся за рост цен. Стоимость топлива в США поднялась до $3,7 за галлон — максимального значения за последние семь лет.

31 октября 2021 года президент США Джо Байден так объяснял происходящее на рынке: «Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители не собираются качать больше нефти, чтобы у людей был бензин, например, чтобы добраться до работы». Убедить ОПЕК+ повысить темпы роста добычи надеялись и другие крупные потребители нефти, включая Японию и Индию. В трех крупнейших странах планеты развернулась активная лоббистская кампания против стран-экспортеров нефти.

Описанная ситуация – лишь один из многих эпизодов противостояния на рынке энергоресурсов, которое наблюдаются постоянно. Вот почему президент Ильхам Алиев считает, что оценивать происходящее следует не с позиции спроса или предложения на этом рынке, а о том вкладе, который делают экспортеры углеводородов в более значимые и все более актуальные для мировой экономики вопросы сохранения климата и перехода на «зеленую энергетики». То есть самое главное то, как именно расходуются получаемые странами экспортерами средства. И Азербайджан в этом плане может выступить в качестве примера.

Например, если в 2003 году валютные резервы нашей страны составляли 1,6 млрд долларов, то сегодня — 69,5 млрд долларов и эти средства во многом удалось сформировать за как раз за счет продажи углеводородных ресурсов. Благодаря этому, собственно, и была обеспечена экономическая и финансовая независимость Азербайджана. И это при том, что на протяжении последних десятилетий было реализовано множество проектов как чисто экономического, так и социального значения. Взять хотя бы то обширное строительство, которое сегодня развернуто на освобожденных территориях. К сегодняшнему дню в пяти населённых пунктах удалось расселить около 5400 бывших вынужденных переселенцев. В 2024 году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов и до конца года планируется расселить в 5 городах и 15 селах на освобождённых землях 20 тысяч человек. Помимо этого, подготовлены и утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, и во многих из них уже начались строительные работы. Как известно, первый этап программы «Великое возвращение» будет завершен к концу 2026 года, когда 140 тысяч бывших переселенцев вернутся на свои родные земли. Это то, что касается непосредственно домов для людей, а ведь есть еще и социальная инфраструктура, включающая строительство больниц, школ, спортивных сооружений, объектов инфраструктуры, куда входят также дороги, более 130 тоннелей и 90 мостов. И если посмотреть на вопрос комплексно, то есть не считая километраж дорог и количество сданных жилых комплексов, то все сделанное как раз и нацелено на создание приемлемого уровня жизни людей, что и представляет собой инвестиции в тот самый человеческий капитал.

Да, с точки зрения простого обывателя и гражданина, человеческий капитал – это знания, навыки и здоровье, в которые они вкладывают средства и которые аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Но с государственной точки зрения, человеческий капитал – это не просто количество проживающих в нем людей, а создание для них таких условий жизни, чтобы они, проживая комфортно, могли максимально использовать свои знания и возможности как для личного развития, так и для развития государства в целом. Вот почему зафиксированные за последние годы в нашей стране даже чисто экономические достижения следует расценивать как инвестиции в человеческий капитал. И вот почему в перспективе страна ставит перед собой задачи готовить такие кадры, которые позволили бы вывести Азербайджан в разряд даже технологически развитых стран.

С этой целью в последние годы несколько тысяч молодых граждан страны уже прошли тренинги и специальные программы в области технологического развития, цифровизации, кибербезопасности, применения искусственного интеллекта, однако даже этого пока явно недостаточно, что актуализирует вопрос повышения уровня подготавливаемых кадров в названных сферах.

При этом достаточно интересным является и следующая мысль президента о трансформации доходов стран-экспортеров энергоресурсов в зеленую энергетику. Такой переход, как известно, ставится государством в качестве приоритетных задач развития страны в ближайшие десятилетия. В соответствии с планами, к концу 2030 года в основном на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях Азербайджана должно быть выработано около 5 тысяч мегаватт возобновляемых видов энергии, новых видов энергии. Причем для достижения этой цели уже подписываются соответствующие контракты с зарубежными партнерами. Большая часть электроэнергии будет производиться за счет возобновляемых источников энергии – ветровых турбин, солнечных панелей и т.д. Международная финансовая корпорация, одно из подразделений Всемирного банка, определила только ветровой потенциал Азербайджана на уровне 157 тыс. мегаватт. В результате интеграции в энергосистему 2 гигаватт мощностей по производству зеленой энергии к 2027 году доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства к 2027 году достигнет 33 процентов.

Также, как в области нефти и газа, где Азербайджан уже выступает в качестве страны-поставщика традиционной энергии, проекты, направленные на развитие зеленых энергетических коридоров «Каспийское море-Черное море-Европа» и «Центральная Азия-Азербайджан-Европа», придадут свой импульс развитию страны и станут позиционировать Азербайджан в мире и в качестве экспортера «зеленой» энергии.

Так, для реализации «зеленого» энергетического коридора через Азербайджан и Турцию, как большого стратегического проекта, необходимо строительство 330-киловольтной подстанции и линий электропередачи в Джебраиле, а также в Нахчыване, интеграция этих энергетических систем и строительство преобразовательной подстанции на границе с Турцией. Кроме того, энергетический коридор Азербайджан-Турция-Европа может стать еще одним потенциальным направлением экспорта электроэнергии из Центральной Азии через Азербайджан.

Так, в настоящее время через территорию Азербайджана осуществляется трехстороннее сотрудничество по транспортировке «зеленой» энергии из Казахстана и Узбекистана в Европу по энергетическому коридору Каспийское море-Черное море-Европа. Реализация энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа позволит диверсифицировать экспортные возможности стран Центральной Азии и будет способствовать «зеленому» энергетическому сотрудничеству тюркских государств. Кстати, не так давно в Азербайджане состоялись переговоры с Европейским Союзом об ускорении присвоения статуса PMI (Project Mutual Interest) проекту «Коридор зеленой энергии Каспий – ЕС». И все это и есть следствие того, почему Азербайджан присоединился к ряду глобальных инициатив на мероприятии COP28, и взял на себя ответственность по поддержке мировой инициативы в области «зеленого развития» и ускорения декарбонизации на COP29, которое пройдет в 2024 года в Баку.

Рауф Насиров