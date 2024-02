Баку заинтересован в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (фото)

Президент 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Об этом говорится в публикации COP29 в соцсети Х.

Были обсуждены вопросы сотрудничества такие как сокращение загрязнения пластиковыми отходами и расширение финансирования борьбы с изменением климата.

Азербайджан выразил заинтересованность в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде в рамках двусторонних инициатив.

At @UNEP #UNEA6, a productive meeting was held between @COP29_AZ President Designate, Mukhtar Babayev and UNEP Executive Director, Inger Andersen to discuss ways of expanding collaboration on issues from reducing plastic pollution to scaling up climate finance. Mr. Babayev… pic.twitter.com/355XXnrVQ5

