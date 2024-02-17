США поддерживают климатические приоритеты Азербайджана

116 Просмотров

США поддерживают климатические приоритеты Баку в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом говорится в заявлении помощника Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта в соцсети Х.

«Состоявшаяся встреча с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым направлена на обсуждение поддержки климатических приоритетов Баку в рамках COP29, уменьшения выбросов метана, а также диверсификации энергетических маршрутов и поставок в Каспийском регионе», – отметил Пайетт.