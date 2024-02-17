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Главное Экономика

США поддерживают климатические приоритеты Азербайджана

США поддерживают климатические приоритеты Азербайджана

США поддерживают климатические приоритеты Баку в рамках 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом говорится в заявлении помощника Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта в соцсети Х.

«Состоявшаяся встреча с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым направлена на обсуждение поддержки климатических приоритетов Баку в рамках COP29, уменьшения выбросов метана, а также диверсификации энергетических маршрутов и поставок в Каспийском регионе», – отметил Пайетт.

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