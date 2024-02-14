Неперевариваемая в желудке Запада независимость Азербайджана

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Несмотря на свои относительно небольшие размеры, Азербайджанская Республика за 30 лет независимости после распада Советского Союза превратилась в ключевого игрока не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. Богатый природными ресурсами, особенно углеводородами, а также географически «зажатый» между Россией и Ираном, Азербайджан с каждым годом играет все более заметную роль в качестве моста между Западом и Востоком. Это справедливо не только в экономическом, но, очевидно, и в культурном смысле, поскольку страна является родиной многих общин, представляющих различные этнические и религиозные группы, живущие бок о бок в атмосфере гармонии и терпимости.

Незадолго до полного восстановления своей независимости республика стала объектом неспровоцированных территориальных претензий со стороны соседней Армении, за которыми последовали полномасштабная военная интервенция, этнические чистки, доказанные и зафиксированные факты геноцида, оккупация и варварское уничтожение почти пятой части молодого государства. Вступив в сообщество независимых государств с идеалистической верой в верховенство международного права, Азербайджан терпеливо ждал, когда мировые державы, а также международные организации четко выразят свою позицию по поводу незаконной оккупации Арменией его суверенной территории. Вместо этого она столкнулась с безразличием, двойными стандартами, лицемерием и, что еще обиднее, даже с фактом принятия абсолютно абсурдных резолюций, призванных еще больше наказать жертву и поощрить агрессора, таких как печально известная 907-я поправка Конгресса США.

Надежда на международное право не привела к разрешению конфликта на основе справедливости. Напротив, результатом стало еще большее разочарование и, в конечном итоге, осознание того факта, что это самое международное право, по сути, работает избирательно, и оно призвано служить сугубо национальным (а зачастую и эгоистическим) интересам тех, кто все эти десятилетия изображал из себя «отцов-основателей» и «хранителей» международного порядка, установившегося после Второй мировой войны.

В результате у Азербайджана не осталось другого выхода, кроме как искать справедливости самостоятельно. 44-дневная Отечественная война 2020 года и локальные контртеррористические меры 2023 года привели к тому, чего не смогли добиться самопровозглашенные «блюстители» международного права — к принуждению агрессора выполнить требования международного права, а именно четырех резолюций СБ ООН, которые, в отличие от других подобных резолюций, выполненных в считанные часы, оставались на бумаге и игнорировались в течение почти трех десятилетий.

Какова же была реакция Запада? Поздравил ли он Азербайджан с тем, что он освободил международное сообщество от бремени выполнения своего же решения, и извинился ли за свое десятилетнее бездействие? Абсурдно, но Запад предпочел, напротив, демонизировать Азербайджан за то, что тот воплотил в жизнь положения тех самых резолюций, которые великие державы сами же приняли в 1993 году! Не сумев и даже не пожелав оказать никакого, даже минимального давления на страну-агрессора Армению, западные державы развернули против Азербайджана клеветническую кампанию на различных площадках — от социальных сетей до национальных парламентов, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и т. д.

Возглавил эту позорную кампанию президент Франции Эммануэль Макрон, вскоре к нему присоединились Бельгия и Нидерланды, а с недавних пор можно отметить и все более активное участие и Германии в этом «клубе». Набор обвинений, используемых ими в своих атаках, традиционно включает в себя такие расплывчатые клише, как «нарушения в области прав человека», «отсутствие демократии и свобод», «политические преследования», а с недавних пор — «религиозная нетерпимость», «этнические чистки» и прочие обвинения вздорного характера. Конечно, азербайджанское общество давно привыкло к подобным абсурдным обвинениям, и не потому, что они не отражают истину, а скорее из-за реализации простой формулы, господствующей в современном мире: чем больше ты независим, тем более сильную критику со стороны Запада ты должен быть готов услышать в свой адрес. Если ты подчиняешься, то заслуживаешь освобождение от критики. Довольно просто.

Однако в связи с этим возникает другой вопрос — почему именно сейчас? Ответ тоже прост: всё из-за победы, которая, ну, совершенно не входила в планы Запада и оказалась довольно трудно перевариваемой. Конфликт является хорошей средой для любого давления и торга. В отсутствие конфронтации не так уж многого можно потребовать от участника конфликта, независимо от того, по какую сторону окопа он находится — в лагере жертвы оккупации или самого оккупанта. Как только конфликт сходит в историю, вы освобождаете себя от еще одного бремени и давления.

И в этом суть вопроса, почему с 2020 года ряд западных держав стали так нервно относиться к Азербайджану. Предложения ввести санкции против нашей страны, отказать в признании полномочий национальной делегации в ПАСЕ и другие подобные угрозы практически ничего не значат для страны-победительницы. Наша земля теперь свободна. За эту свободу народ заплатил жизнями своих лучших сыновей. После восстановления освобожденных территорий вынужденные переселенцы вернутся в свои дома и попытаются найти следы кладбищ и то, что осталось от могил их предков. Победа вписала славную главу в историю азербайджанского народа. И именно независимость (не номинальная, а реальная) является «костью в горле» Запада. Это главная «вина» нашего народа. Та «вина», с которой мы с радостью живем и за которую готовы отдать свои жизни.

Зухраб Дадашов