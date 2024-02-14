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Умерла писательница, завещавшая Путину картины на $2 млрд

Умерла писательница, завещавшая Путину картины на $2 млрд

Российская писательница и искусствовед Нина Молева скончалась 11 февраля на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба министерства культуры России, сообщают РИА Новости.

Молева родилась 5 декабря 1925 года в Москве. Она исследовала историю русского и зарубежного искусства, писала монографии о живописцах, в том числе о Федоре Рокотове, Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

Искусствовед была замужем за художником Элием Белютиным, после его смерти в 2012 году ей досталась коллекция картин, которая, по ее словам, содержит произведения Рембрандта, Тициана, Тинторетто и Питера Рубенса и оценивается в $2 млрд.

Искусствовед завещала коллекцию «юридическому представителю» страны — президенту Владимиру Путину.

«Почему Путин? <…> Помните конец 1999 года: начиналось новое тысячелетие, и это знаменитое выступление Ельцина: «Я ухожу!» На следующий день к власти пришел Путин и вскоре подписал награждение Элия Белютина орденом Почета. А когда мужа не стало, лично президент определил место его захоронения», — объяснила она свое решение.

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