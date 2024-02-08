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Алиев озвучил Мишелю позицию Баку по трехсторонним встречам в Брюсселе (обновлено)

Алиев озвучил Мишелю позицию Баку по трехсторонним встречам в Брюсселе (обновлено)

19:47 8 февраля президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

Шарль Мишель поздравил президента Ильхама Алиева с победой на проведенных 7 февраля выборах в Азербайджане и пожелал главе государства успехов в реализации нового мандата.

В ходе телефонного разговора были обстоятельно обсуждены различные аспекты связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, особенно вопросы сотрудничества в энергетической и транспортной сферах. Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз выступает с конкретными проектами по развитию связей со странами региона в сфере транспорта и коммуникаций.

Стороны также затронули вопросы проведения в Азербайджане COP29 и сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном в этом контексте.

Шарль Мишель попросил президента Ильхама Алиева изложить свою позицию по возобновлению встреч между Азербайджаном, Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате в Брюсселе.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживает трехсторонние встречи, проводимые в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном, было подчеркнуто, что принятое на двусторонней основе между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении 7 декабря совместное заявление является важным шагом вперед.

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18:05 Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил в соцсети Х Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«Поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана и передал наилучшие пожелания в связи с его новым мандатом. Обсудили также отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом, включая сферу энергетики», – говорится в публикации.

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