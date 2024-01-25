… А нам все равно

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Парламентская Ассамблея Совета Европы не тронулась умом – она «просто» подтвердила всему миру, что ее существование не только бессмысленно, но и вредно для мирных процессов, изменить которые в том ключе, в каком она того желает – не в силах. А бессилие порождает злобу, мстительность и разные фобии. Но это уже проблема Европы, на членство в «семье» которой в качестве «бедного мусульманского родственника» Азербайджан не претендует, поэтому он уверенно хлопнул дверью в Страсбурге, и правильно сделал.

Европе, вероятно, не дают покоя лавры США – она тоже хочет стать вершителем судеб, арбитром там, где ее не спрашивают, «карающим перстом» и прочим власть имущим, – причем, имущим неограниченно, несправедливо и во вред мирному развитию событий теперь уже где бы то ни было. И на сей раз под раздачу попал Азербайджан, причем, к его «наказанию» Парламентская Ассамблея Совета «цивилизованной Европы» готовилась довольно долго. Но каплей, переполнившей «чашу терпения» европейцев, стала победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и окончательное возвращение им территорий, находящихся под оккупацией Армении в течение более тридцати лет.

Такого «финта» от Азербайджана ПАСЕ не ожидала – тем более, что Баку не испросил на него разрешения. Однако Европа должна была понимать, более того – понимала, поскольку армяно-азербайджанские переговоры по урегулированию (или якобы по нему со стороны армянской стороны) проходили и на европейских площадках. Но ПАСЕ умышленно взяла на себя роль ничего не видящего и ничего не слышащего во всех случаях, когда Армения откровенно нарушала международное право, а Азербайджан откровенно настаивал на его соблюдении.

В общем, Баку сильно «проштрафился», и ПАСЕ решила отомстить строптивому, «убивающему и изгоняющему христианских братьев», то есть армян вообще, а карабахских – в частности, с насиженных мест. И затеяла процедуру ограничения прав Азербайджана в ПАСЕ, то есть было предложено оспорить полномочия делегации АР в ПАСЕ по существу «в связи с невыполнением ею взятых на себя обязательств, а также недостатком сотрудничества».

Формальным поводом для такого решения стало преследование оппозиции, массовое нарушение прав человека в Карабахе, отказ Баку представителям ПАСЕ посетить «политических заключенных и Лачинский коридор» и, что, вероятно, самое обидное – не приглашение членов ПАСЕ на президентские выборы в Азербайджане в качестве наблюдателей.

Баку, однако, не стал ждать заветного часа «избиения младенца», и азербайджанская делегация заблаговременно заявила о прекращении сотрудничества с ПАСЕ на неопределенное время. То есть выразила свое «пфе» и покинула зал – будем считать, хлопнула дверью или послала «верховных командующих» лесом: кому как нравится. Причем, имея на это все основания и полное право.

И в самом деле: Азербайджан вступил в Совет Европы в 2001 году, имея в виду, что эта организация (говоря по существу) призвана защищать права человека и верховенство закона, то есть в контексте армяно-азербайджанского конфликта она обязана была оказать помощь Азербайджану в соблюдении прав сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов в результате военной агрессии и оккупации Арменией территорий АР. Сделано этого не было: за двадцать лет до легитимных прав азербайджанцев у ПАСЕ руки не дошли. Как, в таком случае, обстоят дела с «ценностями» Совета Европы? Или они работают избирательно – в зависимости от конъюнктуры, национальной или религиозной принадлежности, «геополитической целесообразности» и прочей муры, не имеющей отношения к защите прав человека как таковой?

Азербайджанская делегация в ПАСЕ справедливо подчеркнула в своем заявлении, что когда она в течение двадцати лет поднимала вопрос о тяжелых последствиях армянской оккупации, ей отвечали, что ПАСЕ не является подходящим форматом для обсуждения вопросов, связанных с конфликтами, но «… теперь та же ПАСЕ и те же депутаты говорят прямо противоположное и не упускают ни одной возможности нападок на Азербайджан».

О чем все это говорит? Не сгущая красок, о том, что «Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ».

Текст заявления азербайджанской делегации – известен, поэтому повторяться не будем, обратим лишь внимание на то, что Баку точно подметил следующие моменты: инициатива по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ является, среди прочего, попыткой необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане и наносит серьезный удар по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом, и ответственность за необратимые последствия этого позорного действа будут возложены на его инициаторов.

Но, говоря прямо – о каком «авторитете и беспристрастности» Совета Европы идет речь, когда эта организация кишит расистами, исламофобами, фашиствующими элементами, группами соответствующего влияния, которые не смогли пережить, что «какой-то Азербайджан» посмел отстоять свой суверенитет в ущерб планам Европы на Южном Кавказе и в Каспийском регионе в целом, граничащем с разными «осями зла», да еще и напичканном углеводородными богатствами? И такой вот нефтегазовый и транспортно-логистический «Клондайк» уплывает от него, поскольку делает то, что ему заблагорассудится, да еще и подает «дурной пример» другим «тюркам и вообще мусульманам?»

Обратим внимание, когда именно «фурункул» под названием «Азербайджан» созрел в ПАСЕ? В аккурат к президентским выборам в республике, которые, вне всякого сомнения и, «к сожалению», без фальсификаций выиграет Ильхам Алиев, и ПАСЕ с этим ничего не сможет поделать, сколько бы ни кричал «оплот(ы) демократии» о несправедливом проведении избирательного процесса, отсутствии конкурентной среды, устрашении населения, «каруселях» и прочем.

Говоря о «когда именно». Положение у Европы отчаянное: в начале лета ее ожидают политические тектонические сдвиги – выборы в Европарламент могут если не выиграть всухую, то значительно «подпортить» либеральный ландшафт Европы много консерваторов, крайне правых и евроскептиков, которые, как ожидается, станут крупнейшими партиями и сформируют мощную оппозицию – как в самом Европарламенте, так и, соответственно, в парламентах европейских стран. И более всего этот «взрыв» накроет законодательные органы Венгрии, Бельгии, Словакии, Чехии, Франции и еще пары-тройки стран. Понятно, что это отразится и на «климате» Совета Европы с его Парламентской Ассамблеей.

Какие там будут настроения в отношении Азербайджана, сказать пока сложно, но, все же, «хорошо бы», для надежности, доклевать его до выборов: в самом Азербайджане европейцы припозднились – он управляем и будет управляем «не тем». А вот Европа, с большой вероятностью, станет неуправляемой. Кто знает – возможно, это и есть путь к ее обновлению.

А в то время как она готовится вступить на этот, вероятно, не короткий путь, в Армении запели «новую песню о главном» – «Арменпресс» распространило информацию об «исключении Азербайджана из ПАСЕ» минимум на 1 год. И вернуться он сможет только в том случае, если за это время выполнит свои уставные обязательства, пояснил на своей странице в Facebook заместитель председателя парламента РА Рубен Рубинян.

«В принятой резолюции, – сообщает он, – Ассамблея ссылается на принятую в июне 2023 года резолюцию «Обеспечение свободного и безопасного передвижения через Лачинский коридор», в которой Ассамблея подтвердила отсутствие свободного и безопасного движения через Лачинский коридор, была поражена (!) тем фактом, что руководство Азербайджана не осознало весьма серьезных гуманитарных последствий и последствий для прав человека, вытекающих из этой ситуации, продолжавшейся почти десять месяцев. Ассамблея глубоко сожалеет, что докладчик ПАСЕ по вопросу Лачинского коридора не имел возможности поехать в … коридор в рамках миссии по установлению фактов».

Ассамблея также упоминает принятую в октябре 2023 года резолюцию «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», в которой ПАСЕ осудила военные действия Азербайджана в сентябре 2023 года, «приведшие к бегству всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению и подозрениям в этнической чистке».

И вот же что примечательно: ПАСЕ «имеет серьезные опасения по поводу возможности проведения свободных и справедливых выборов в Азербайджане, разделения властей, слабости законодательной власти по сравнению с исполнительной, независимости судебной власти и защиты прав человека». Но как насчет невыборов в Армении, когда к власти Пашиняна привела толпа революционным путем с сопутствующим ему массовым нарушением прав человека?

Ассамблея также «глубоко сожалеет» в своей резолюции, что ее не пригласили наблюдать за предстоящими президентскими выборами, в то время как «Азербайджан обязан направить приглашение как страна, подлежащая мониторингу». Ну и все в таком же духе.

«Хорошо будет смеяться тот, кто смеется последним», – написал еще в 18 веке французский писатель и баснописец Жан Пьер Флориан («Два крестьянина и туча»). И жизнь эту истину подтверждает. Азербайджан «исключили», или Азербайджан ушел – не суть важно. Главное, что Азербайджан победил и не прогнулся под давлением внешних игроков. Но вопреки опять-таки крылатому выражению от Екатерины II – «Победителя не судят», – Европа взяла на себя роль третейского судьи, который вряд ли будет «хорошо смеяться», потому что «А нам все равно».

И это очень серьезный сигнал для европейцев, алчущих азербайджанского газа, возможностей Каспийского региона, иных его геополитических и сырьевых привилегий, распоряжаться которыми будет не сам Азербайджан, а кто-то. И это сигнал для тех, кто пытается набрать «очки» перед европейцами, даже не продавшими хоть за центы, а просто вышвырнувшими из своего политического и бытового «сознания» собственные хваленые «ценности». Что поделаешь? Нынче в тренде двойные стандарты. И были ли они реально, эти самые «ценности».

И «на десерт» – либо в порядке сюра. На своем скандальном заседании 24 января ПАСЕ избрала новым комиссаром по правам человека представителя Ирландии, главу Агентства ЕС по фундаментальным правам Майкла О’Флаэрти. До этого у нее руки дотянулись, а до тридцатилетней этнической чистки азербайджанцев – все еще нет.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az