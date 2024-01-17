Уничтожение А-50 и повреждение Ил-22 – очередной эпизод нового этапа войны в Украине и разбор полётов – анализ Александра Коваленко

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Вечером 14 января, около 22:30 по Киеву (00:30 по Баку), поступило первое сообщение о потере связи с российским самолётом ДРЛО А-50. Некоторое время спустя, примерно в 23:30, появилось аудио-подтверждение того, что пункт управления Ил-22 заходит на аварийную посадку в аэропорту в Анапе после получения повреждений. Практически сразу же в украинском информационном пространстве появились сообщения о том, что над Азовским морем был сбит российский А-50 и повреждён Ил-22. После непродолжительного ступора эту информацию стали подтверждать российские площадки, но с акцентом на том, что эти самолёты были сбиты российской же ПВО.

15 января, в 11:40 по Киеву, Генеральный штаб ВСУ, а также командование ВС ВСУ подтвердили уничтожение А-50 и повреждение Ил-22, по результатам проведённой в воздушном пространстве Азовского моря спецоперации, подробности которой не раскрывались. И это не удивительно.

Дело в том, что 14 января случился действительно уникальный в мировой истории войн и конфликтов случай. Одновременно были уничтожены и повреждены самолёты очень важного функционала, к тому же, в глубоком тылу оккупированных территорий. Ещё никогда такого не случалось. Но уникальность этой ситуации даже не в том, что сразу два самолёта были выведены из боеспособного состояния, а то, что в теории такое вообще было невозможно. И, чтобы понимать, почему, нужно знать, что это за самолёты и где они оперировали.

А-50 и Ил-22. Самолёт А-50 – это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, обеспечивавший контроль воздушной обстановки и управления оперативно-тактической авиацией.

Благодаря этому самолёту российские войска не только получали информацию о присутствии в воздушном пространстве Украины тактической авиации ВС ВСУ, но и узнавали о пусках ракет с украинской стороны, получали целеуказание для своей тактической авиации и ракетных ударов, и даже повышали дальность поражения комплексов ПВО ЗРС С-400.

Эти самолёты производились с 1985 года, но по состоянию на сегодня в России их производство отсутствует. Всего таких самолётов в составе ВКС РФ – 9, но 1 из них на бесконечной модернизации, 2 требуют ремонта, 1 получил повреждения ударным дроном радиотехнического комплекса «Шмель» в Беларуси.

Фактически до 14 января полностью боеспособными были только 5 самолётов А-50. Стоимость одного такого самолёта оценивается в среднем в $400 млн, но с учётом их редкости и невозможности производства, она намного больше, и если я скажу, что её можно увеличить в раза два, то вряд ли ошибусь.

Самолёт Ил-22 – это воздушный командный пункт со спецсвязью, самолёт-ретранслятор радиосвязи армейского (фронтового) уровня, обеспечивающий стабильность управления войсками. Производился в модификации “М” с 1971 года, с последующими модернизациями. В настоящее время их производство в России невозможно, поскольку прекращено было ещё в далёком 1978 году.

Всего функциональных Ил-22 разных модификаций в составе ВКС РФ – 14 бортов.

Оба эти самолёта играют очень важную роль как в управлении подразделениями российских войск на всём театре боевых действий в Украине, так и в получении своевременной разведывательной информации. И самое интересное – это то, что именно А-50 отвечает за обнаружение ракетных угроз, которые могли бы быть опасны для этих самолётов.

Что же, тогда выходит, российские площадки правы, когда пишут, что это российское ПВО сбило свои же самолёты из-за якобы неработающей системы «свой-чужой»? Нет.

Российское ПВО сбило А-50 и Ил-22? На протяжении 2023 года российское ПВО, особенно в зоне БД в Украине, и вправду демонстрировало феноменальную некомпетентность. Только за прошлый год российское ПВО не единожды сбивало свои же боевые самолёты над левобережной Херсонской и Запорожской областями. Также они отмечались уничтожением и своих же ударных вертолётов Ка-52. Но эти инциденты происходили вблизи ЛБС, где и вправду ошибки возможны. Хотя 28 сентября 2023 года истребитель Су-35С был сбит над временно оккупированным Токмаком, который в 20 км от ЛБС, но всё же инцидент с А-50 и Ил-22 – это совершенно другая локация.

А-50 и Ил-22 оперировали по маршруту над Азовским морем в 150-200 км от ЛБС. Причём это был их стандартный и хорошо всем знакомый маршрут. Ил-22, обычно до 6 бортов, поднимались с аэродромов «Ахтубинск», «Ростов-на-Дону», “Мариновка” в воздушное пространство и пролетали над Воронежской, Ростовской, ВОТ Луганской, Запорожской областями и в том числе над Азовским морем. Аналогично и А-50, обычно до 4 бортов, поднимались с аэродромов «Ахтубинск», «Анапа» и «Крымск» и поочередно заходили на дежурство в воздушное пространство над акваторией Азовского моря.

То есть даже с неработающей системой «свой-чужой» эти самолёты и их маршруты были легко узнаваемы для операторов ПВО и принять их за некий вражеский истребитель, с совершенно иными характеристиками, просто невозможно было. Поэтому российская версия про своё же ПВО не выдерживает критики хотя бы по этой причине. Но, если это не российское ПВО, тогда возникает вполне ожидаемый и нетривиальный вопрос: чем же сбили?

Из имеющихся на вооружении у Украины средств ПВО большого радиуса действия есть ЗРК Patriot и SAMP/T. При этом наиболее дальнобойные ракеты ЗРК Patriot – это MIM-104F PAC-3 MSE (дальность 120 км) и MIM-104D/E PAC-2 (дальность до 160 км). У ЗРК SAMP/T самая дальнобойная ракета – это Aster-30 (дальность до 120 км).

С учётом указанных ТТХ весьма маловероятно, что именно эти ракеты применялись 14 января на расстояниях до 200 км. Хотя не исключается, что заявленные ТТХ не соответствуют действительности, причём в большую сторону, и каковы реальные возможности у западных ракет – неизвестно.

С другой стороны, неожиданный пуск ракет MIM-104D/E PAC-2 со скоростью 1 200 метров в секунду или Aster-30 со скоростью полёта 1,5 тысячи метров в секунду не оставляли никаких шансов тяжёлому и неповоротливому А-50 и Ил-22 избежать удара.

Не исключено, что это одна из причин, по которой российские площадки настаивают на том, что поражение было осуществлено российской же ПВО. Они пытаются в очередной раз скрыть свой позор, что не смогли перехватить и противостоять западным поражающим средствам. Кроме того, снизить среди пилотов панические настроения. Хотя снизить панические настроения заявлением “это не украинцы, это мы сами себя обстреляли, случайно” – весьма сомнительный метод…

Новый этап в войне в Украине

22 декабря 2023 года в воздушном пространстве временно оккупированной левобережной Херсонской области, в районе Чаплынки, которая в 60 км от ЛБС, было сбито сразу три боевых самолёта Су-34. Настолько неожиданные потери тактической авиации в тыловой зоне вынудили российское командование временно прекратить полёты в ВП данного плацдарма. Но уже тогда заговорили о новом этапе в войне, который будет заключаться в изгнании российской авиации из ВП временно оккупированных территорий Украины.

В 2023 году действия украинской армии заставили российский Черноморский флот бежать из ВО Крыма, Севастополя в Новороссийск. Фактически произошёл уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда страна, не имеющая флота, выиграла морской бой у страны, которая имела этот флот, но вынуждена была бежать в более безопасные порты.

В 2024 году мы можем стать свидетелями цепочки других уникальных событий, одним из которых и стало выведение из строя настолько редких и дорогих России самолётов. Но это лишь один из многих эпизодов, последующего изгнания из Украины российской авиации. Украинское небо для россиян становится все более экстремально опасным.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az