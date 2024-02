Баку обвинил Ереван в искажении фактов о Январской трагедии

Армения искажает факты о Январской трагедии.

С данным заявлением в соцсети Х выступил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, говоря о необоснованных претензиях МИД Армении.

«Явный случай лицемерия: Армения искажает факты о Январской трагедии. Обвинения в адрес Азербайджана в депортации и этнических чистках не только абсурдны, но и являются попыткой прикрыть систематическую политику этнических чисток против азербайджанцев», – отметил он.

A clear case of hypocrisy: Armenia distorts facts about the January Tragedy.

Accusing Azerbaijan of deportation & ethnic cleansing is not only absurd, but also an attempt to cover up the systematic policy of ethnic cleansing against Azerbaijanis from historical lands in 🇦🇲&🇦🇿. https://t.co/RnlnKo5AWV

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) January 15, 2024