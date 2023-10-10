Натиг Джафарли: Азербайджан должен использовать опыт Северного Кипра в решении вопроса собственности армян

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На прошлой неделе председатель подкомитета по обороне Европарламента Натали Луазо вместе с 60 евродепутатами направила главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю запрос о том, какие санкции будут введены против Азербайджана в связи с боевыми действиями в Карабахе. Как воспринимать подобные заявления и почему Европарламент показывает зубы такому серьезному стратегическому партнеру, как Азербайджан? Этот вопрос сотрудник Minval.az задал экономисту Натиг Джафарли, который отметил, что подобные заявления и давление на правительство Азербайджана делаются отнюдь не для защиты армян, а с целью выторговать уступки в определенных вопросах.

– Речь идет о заявлении Европарламента, за которое проголосовал 491 человек, двести с лишним депутатов в этом не участвовали. Кроме того, эта резолюция носит чисто рекомендательный характер правительствам 27 стран Евросоюза, чтобы они приняли такое решение. Но учитывая, что в Евросоюзе все решения принимаются консенсусом, думаю, что у данной рекомендации ноль шансов вообще, ибо в ЕС входят такие страны как Венгрия, Италия, Болгария, некоторые страны Балканского полуострова, сильно зависящие от азербайджанских нефти и газа. Страны эти отказались от российской нефти и газа, и Азербайджан всегда рассматривали в качестве альтернативы. Не думаю, что они во второй раз выстрелят в собственную ногу. И даже если резолюция будет представлена главам государств Евросоюза, то как минимум 3-4 страны с правом вето будут блокировать это решение.

– Как восприняли новость о возможных санкциях в экономическом и политическим истеблишменте Азербайджана?

– Естественно, эта новость дала повод для еще большей критики Запада, в частности Франции. Кроме того, отмечу, что резолюцию эту начали подготавливать дней 15 назад, так как в ней еще не убрали предложение о том, что в Карабахе живет больше 100 тысяч армян, а армян там уже нет. И понятно, что это заявление было заранее обговорено с депутатами, которые не внесли никаких новых поправок, и приняли его в таком же виде.

Умные и ответственные чиновники при правительстве взяли в качестве мишени только Францию, а не всю Европу, что еще раз доказывает следующее: политическая элита, которая разбирается в таких вопросах и процедурах, понимает, что заявления подобного рода никакой юридической силы не имеют. Кстати, это не первое заявление, сделанное в адрес Азербайджана. С такими же призывами о санкциях были резолюции в 2013, 2014, 2016 гг. Это было связано с политзаключенными, нарушением прав человека, арестами. И еще: такие резолюции говорят о том, что Европарламент и Евросоюз показывают свои зубы.

Но надо учитывать, что у Европарламента остались две сессии, его распускают. В следующем году выборы, и первоначальное исследование показывает, что больше 80 процентов нынешних депутатов туда уже не попадут.

Можете считать эту скандальную «санкционную» рекомендацию последним криком Европарламента перед уходом. Кроме того, как видите, Европа запела уже по-другому: Макрон заявил, что никаких санкций не будет, так как это контрпродуктивно. Затем Мишель заявил о том, что санкции – очень сложная процедура, и против Азербайджана никаких санкций быть не может, так как Азербайджан – надежный энергетический партнер. И потому я склонен думать, что санкций не будет, но учитывая опыт прошлых лет, могу предположить, что такие заявления и давление на правительство Азербайджана преследуют целью не защиту армян, а достижение каких-то уступок в определенных вопросах.

С Францией Азербайджан недавно заключил контракт о покупке 12 аэробусов и договорился насчет Total, получившего контроль и операторство над «Абшерон-1» и «Абшерон-2». Схема эта работает именно так: сначала оказывается давление, и когда власти стран начинают вести диалог, тут же в ход пускают просьбы и предложения проектов. Даже в вопросах по правам человека Европа очень часто действовала таким образом, применяя аналогичные методы давления.

– Давайте поговорим на тему грядущей реинтеграции армян в азербайджанское общество. С нормами этики и морали мы как-нибудь разберемся, но есть один камень преткновения – право частной собственности. Во всяком случае сегодня, когда душевные раны еще кровоточат, граждане страны настроены отрицательно, особенно после предположений, прозвучавших в народе, действовать методом Израиля, создающего в своей стране палестинские кварталы. Не думаю, что кому-нибудь в Баку захочется, чтобы у нас был еще один «Арменикенд». А значит, нужно искать другие варианты решения этого болезненного вопроса.

– Однозначно, израильский вариант для Азербайджана не подходит, так как корни проблем совершенно разные, и, прежде всего, тот факт, что палестинцы там жили раньше, а государство Израиль было создано в 1949 году. Но прежде, чем говорить о вариациях расселения армян в нашей стране, стоит досконально определиться с самим вопросом собственности. Есть два очень важных момента: когда начался Карабахский конфликт, во всем СССР не было частной собственности, мы все жили по принципу прописки. И потому вопрос определения частной собственности армян в Азербайджане сегодня очень сложный. Но если дать правильное определение, то урегулировать ситуацию можно. Так, те, кто жил в Карабахе до 1988 года в квартирах и домах, автоматически должны иметь право получить купчую, потому что мы, граждане Азербайджана, так и сделали.

– Речь идет о праве собственности в Баку?

– Нет, только в Карабахе. Кстати, ни одного иска армян по Баку, Гяндже и Сумгайыту не было подано в Международный суд, отмечу. В основном бакинские армяне обменивали свои квартиры на недвижимость в Ереване и других городах Армении. До 1988 года все, кто был прописан по адресам (вся эта документация есть в архивах) имеют право на собственность, и должны получить купчие. Те, кто приехал после 1988 года в Карабах и построил там себе дом, вот уже их права должен решать суд.

А теперь поговорим о практике других государств в данном вопросе. И я считаю, что Азербайджан, скорее, должен использовать кипрский вариант. Северный Кипр, который официально считается оккупированным, и Греческий Кипр до сих пор признают право собственности друг друга. Армянские дома в Карабахе никто не должен трогать. Вообще, эту территорию следует законсервировать в таком виде, в каком она находится с момента их исхода из Карабаха. И как только армянами будут подаваться иски, их недвижимость будет предоставляться в полной сохранности. Как, к примеру, в Турции, где в 50-60-е годы прошлого века происходили трагические события в Измире, масштабные столкновения между греками и турками, в связи с чем была огромная волна беженцев.

Турция до сих пор квартиры греков не трогает, несмотря на то, что они имеются в центральных городах и районах Турции, и не только квартиры, но и многомиллионные особняки греков стоят закрытые, их охраняет полиция. И любой грек – собственник недвижимости имеет право жить в этой квартире или продать ее.

Яна Мадатова