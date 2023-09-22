Фарс и избирательное сочувствие мирового сообщества

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Видеокадры, фотографии, на которых армянское мирное население движется в направлении аэропорта Ходжалы, заявление РМК о том, что 5 тысяч людей эвакуировано, всемирная поддержка армян Карабаха и требование обеспечения безопасности для них говорят о том, что в настоящее время в отношении Азербайджана осуществляется политика избирательного давления. Думаем, это сейчас наиболее важная тема, которую необходимо затронуть.

Параллельно в соцсетях мы наблюдаем за тем, как множество граждан России и других стран на постсоветском пространстве, в общем-то дружественных нам государств, выражают сожаление и сочувствие армянам Карабаха, особенно детям, женщинам, старикам, заявляя, дескать, страдают они, тогда как часть военных преступников спряталась, а часть договаривается с Баку о сдаче и амнистии.

Согласны, очень жаль простой народ, не важно в какой стране, который становится жертвой политических игр и конфликтов. Жаль детей, жаль женщин, стариков. И конечно же, представленные в сети однобокие, необъективные фото и видеокадры вызывают в людях подобные чувства и одновременно вызывают ненависть, гнев к Азербайджану, азербайджанцам.

В связи с этим был даже созвано заседание Совета Безопасности ООН, где все страны-члены в один голос признали территориальную целостность Азербайджана, но это не помешало им повозникать о «правах и безопасности мирного населения», «гуманитарной катастрофе», не помешало потребовать каких-то там гарантий безопасности армянам Карабаха.

На мгновение можно подумать: «Боже, в каком же справедливым и гуманном мире мы живем!». Но это только на мгновение.

По озвученным в СБ ООН заявлениям, беспокойствам, осуждениям следует сказать, что ничего другого от них в общем-то ожидать не стоило. Они всегда осуждают и всегда чем-то обеспокоены и недовольны, кроме обсуждений тех злодеяний, которые совершают сами.

Почему-то никого в СБ ООН не беспокоила судьба иракцев, ставших жертвами бомбардировок США, погиб миллион мирных жителей Ирака, но это мало кого волновало или не волновало, от слова «совсем». А Сирия, где тот же Запад вооружал и поддерживал террористов против законных властей Башара Асада и параллельно жаловался на жестокость Асада в отношении террористов и мирного населения? А Ливия, где силы международной коалиции разрушили страну и жестоко расправились с Муаммаром Каддафи? Тут примеров варварства со стороны Запада и Европы можно привести множество, причем подтвердить это все документально.

Формула «террористы + живой щит (мирное население)» – излюбленная схема западных стран, применяемая в странах, представляющих для них стратегический интерес, еще со времен крестоносцев, которые под лозунгами защиты христиан Ближнего Востока от мусульман достигали выполнения поставленных перед собой политических и экономических задач. В итоге вырезали всех мусульман, включая детей и женщин, когда вошли в Иерусалим. Не жалели никого.

Именно под лозунгом «защиты прав, свобод и безопасности мирного населения» западные страны творили не просто злодеяния, а страшные преступления в разных точках мира, решая свои геополитические задачи, заточённые под экономические интересы.

На самом деле беспокойство Запада и Европы об армянах Карабаха ничуть ни связано с милосердием и сочувствием. По большому счету, им плевать на этих армян, их, в первую очередь, волнует то, насколько в новой конфигурации региона Южного Кавказа будут учтены их геополитические и экономические интересы.

Так, они руками этих «несчастных» армян торгуют своей позицией, чтобы повлиять на Баку, оттяпать у нас какие-то привилегии для своих компаний на рынке, дивиденды, заставить Азербайджан потратиться на крупные имиджевые проекты у себя в странах. Параллельно еще и возможность заработать на активности армянских лоббистов. Им выгоден вечный конфликт, вечный диалог. Они не готовы отказаться и не откажутся никогда от своего привилегированного положения, от давления, вмешательства во внутреннюю политику государств, что в данном случае происходит с Азербайджаном.

И сегодня жалея мирных армян, вынужденных покинуть оккупированные ими ранее земли, которых азербайджанская армия и пальцем не тронула, никто не вспомнит Первую Карабахскую войну. Мировое сообщество беспокоится о 10-15 тысячах армян, а в апреле 1993 года экс-президент Армении Роберт Кочарян и его криминальное окружение, захватив Кельбаджар, дали 53 тысячам местных жителей, азербайджанцам, всего 10 часов на то, чтобы они покинули Кельбаджар. Люди, а это женщины, дети и старики, буквально босыми уходили по снежным горным перевалам.

Почему никто не вспомнит про Ходжалы? Про расправу армянских боевиков над мирным населением, про то, как «бравые армянские вояки» насиловали женщин, девочек, распарывали им животы, отрезали грудь, пытали мальчиков, мужчин, уводили людей в рабство, расстреливали десятками, сотнями. Почему никто не пожалеет их? Где сочувствие Запада, Европы? Мы не видим, не слышим, не чувствуем его!

Тогда эти самые трансгуманисты не делали никаких заявлений. Где они были тогда? Или сочувствие в их понимании должно быть избирательным? Этих жалеем, потому что выгодно и так надо, а этих нет, потому что невыгодно. Так что ли?

Только из Агдама у Азербайджана было 160 тысяч беженцев, и ни одна страна в те годы не созвала заседание СБ ООН и выражала беспокойство о судьбе азербайджанских беженцев, не водила пальцем перед носом Армении. Где все были?

Спишем на то, что тогда информация облетала мир не так быстро, как сегодня, в век цифровых технологий? Да, интернета не было, но были СМИ и НПО, которые писали независимые отчеты и писали об катастрофическом положении, однако, несмотря на все это, судьба азербайджанцев никого не волновала.

А потому сейчас, когда какие-то страны, лица, журналисты говорят о сочувствии и жалости, пусть прежде подумают о причинах и следствиях. Сочувствие к ближнему не может быть избирательным. Оно либо есть, либо его нет. А поскольку у мирового сообщества не было сочувствия в отношении азербайджанцев, то и нынешние потуги политических деятелей изобразить жалость на лице и сочувствие армянам – не более чем фарс, за которым прячутся лишь корыстные цели.

Ниджат Гаджиев