Франция и Германия зря стараются

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Европа вновь показывает «анти-мастер-класс» на тему «как замараться поддержкой террора, потерять репутацию в глазах ценного партнера и не получить «спасибо» даже от террористов, ради которых так старались».

Напомним: Франция в обнимку со своей «сестричкой» Арменией готовится представить в СБ ООН проект резолюции по Карабаху. А глава МИД Германии Анналена Бербок обещала инициировать обсуждение Карабаха на Генассамблее ООН. Разумеется, все приправлено дурно пахнущим «гарниром» в виде «остановите боевые действия», «безопасность армян «Нагорного Карабаха»» и т.д.

Но к дате рассмотрения этой инициативы Азербайджан провел блестящую, с ювелирной точностью операцию и добился прекращения огня на своих условиях. А помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прямо заявил: «Созыв экстренного заседания ООН 21 сентября принесет больше вреда, чем пользы. Если все же такое заседание состоится, то мы на нем доведем до сведения его участников свои легитимные опасения».

Но есть еще очень неудобная предыстория. Еще в 1993-1994 годах были приняты ЧЕТЫРЕ резолюции СБ ООН, которые требовали немедленного вывода оккупационных войск Армении с территории Азербайджана. Но эти резолюции, которые имеют международную правовую силу, оставались на бумаге более четверти века. Армения относилась к резолюциям СБ ООН в лучшем случае как к оберточной бумаге. Азербайджанские земли находились под армянской оккупацией, азербайджанские граждане — на положении вынужденных переселенцев, но ни Париж, ни Берлин это особо не тревожило.

Более того, резолюция 822 была принята 30 апреля 1993 года, 853 — 29 июня 1993 года, 874 — 14 октября 1993 года, и, наконец, резолюция 884 —12 ноября 1993 года. В течение всех этих месяцев ВС Армении при поддержке российских регулярных частей продолжали наступление, захватывали города и села, учиняли «этническую чистку»; ни Париж, ни Берлин не пытались это прекратить.

Кроме того, 14 марта 2008 года Генассамблея ООН приняла Резолюцию 62/243 под заголовком «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». Она также заявляла об «уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах её международно признанных границ», требовала «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана», а также заявляла, «что ни одно государство не должно признавать законной ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий Азербайджана, и не должно содействовать или способствовать сохранению этой ситуации». Армения никакого желания уважать волю мирового сообщества не проявила. Более того, ни Франция, ни Германия не ударили палец о палец, чтобы выполнить требования этой резолюции. Да, резолюции Генассамблеи ООН как бы рекомендательные. Но снимает ли это политическую ответственность с ведущих держав Европы?

И если теперь, когда ВС Азербайджана разносят в щепки последние осколки наследства армянской оккупации, Франция и Германия вдруг заволновались, растревожились, начали призывать к прекращению боевых действий и наперебой предлагать обсуждения и резолюции в СБ ООН — как это называется? Понятно, что нужны голоса армян, деньги на предвыборную кампанию, но…

Напомним, что Азербайджан был вынужден прибегнуть к локальным антитеррористическим мероприятиям после того, как армянские боевики, просочившись на освобожденные азербайджанские земли, совершили там теракт — установили противотанковые мины. И как теперь называется вся суета Парижа и Берлина? Прикрытие террористов? Там вообще слышали о таких словах, как «репутация» и «имиджевые потери»?

А тем временем в армянской верхушке такого рвения не оценили. Главарь ханкендинских сепаратистов Самвел Шахраманян обижался: дескать, «реакция международных акторов на создавшуюся ситуацию и ее преодоление неадекватна и не предпринимается никаких практических шагов».

Ну, и стоило мараться?

Нурани, обозреватель