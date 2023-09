Байрамов проинформировал главу МИД Швейцарии о последних провокациях Армении

Глава МИД АР Джейхун Байрамов встретился со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает МИД Азербайджана в соцсети Х.

«В рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, обсудил азербайджано-швейцарское партнерство, вопросы региональной безопасности и последние военные провокации Армении», – говорится в сообщении.

Minister @Bayramov_Jeyhun of #Azerbaijan met with @ignaziocassis, Head of @SwissMFA, on the margins of 78th Session of @UN General Assembly to discuss issues pertinent to Azerbaijan-Switzerland partnership, regional security issues, and latest Armenian military provocations. pic.twitter.com/VatZIgUn6Y

