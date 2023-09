Армянский завод на условной границе с Азербайджаном решили перенести

В последние дни регулярно патрулировали район Ерасха, чтобы наблюдать и контролировать демонтаж металлургического завода.

Об этом говорится в заявлении миссии ЕС в Армении.

В заявлении миссии также отмечается, что своим присутствием они «способствуют безопасной транспортировке оборудования в другое место».

Last weeks, #EUMA regularly patrolled in Yeraskh area to observe and oversee the dismantling of the steel plant.

➡️By our 🇪🇺presence, we contributed to the safe and secure transport of the material and the equipment to a new location. pic.twitter.com/pQmvnodEZZ

— European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) September 13, 2023