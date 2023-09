С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и НРБ

С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом в соцсети «Х» сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомнив, что сегодня в результате взрыва мины, заложенной диверсионной группой ВС Армении в Агдаме, пострадал военнослужащий азербайджанской армии, Гаджизаде написал: «С момента окончания войны в 2020 году жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов стали 306 азербайджанцев».

Он призвал открыто осудить такие преднамеренные действия со стороны Армении.

A military serviceman of Azerbaijan’s Army was injured as a result of landmine explosion planted by the sabotage group of Armenian armed groups in Aghdam.

Since the end of 2020-war 306 🇦🇿-is became landmine&UXO victims.

We expect open condemnation of such deliberate actions. pic.twitter.com/hs1uPTudX9

