Посол Азербайджана в Украине встретился с Кличко

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с мэром Киева Виталием Кличко.

«Я рад был встретиться сегодня с мэром Киева Виталием Кличко. Мы провели продуктивный обмен мнениями по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Киевом, а также партнерства между городами-побратимами Баку и Киевом. Я благодарен мэру Кличко за оказанное мне искреннее гостеприимство», – написал дипломат в Twitter.

Delighted to meet Mr. Vitaly Klitschko, Mayor of Kyiv today. Hold productive exchange on strengthening cooperation between Azerbaijan and Kyiv as well as partnership between sister cities Baku and Kyiv 🇦🇿🇺🇦. Grateful to Mayor Klitschko for warm hospitality extended to me. 🇦🇿🤝🇺🇦 pic.twitter.com/4ixS6tocJj

— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) September 6, 2023