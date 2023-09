Армяне пытались подкупить колумбийского репортера, увидевшего их зверства в Карабахе

Представители армянской диаспоры Америки (ANCA) пытались подкупить колумбийского журналиста Роберто Тробахо Эрнандеса.

Об этом он рассказал на своей странице в Твиттер.

«Эмиссар ANCA_DC (Армянский национальный комитет Америки – ред. «Минвала») позвонил мне и предложил оплатить мою поездку и пребывание в Армении, а также все, что я хотел взять бы с них за телерепортаж и статьи.

Я многого стою: мою преданность и дружбу с азербайджанским народом и правительством невозможно купить или продать за несколько тысяч долларов», – написал журналист.

В июле 2021 года репортер колумбийской газеты Ла Отра Кара Роберто Тробахо Эрнандес посещал Шушу и освобождённые от оккупации территории Азербайджана и рассказал об увиденном рядовым колумбийцам. Это явно не понравилось армянской диаспоре и она не нашла ничего лучше, чем попробовать купить Эрнандеса.

«Армянские войска на протяжении трех десятилетий оккупировали азербайджанские территории, где почти все исчезло! Они пропагандировали идеологию – опустошения, сожжения и стирания наследия. На холме в Джебраиле есть разграбленное оккупантами кладбище. Здесь были разрушены надгробия, которым больше века, и разбросаны черепа. Вы не поверите, но это правда: мародеры копали могилы и удаляли золотые зубы у трупов», – делился впечатлениями репортер.

Emisario de @ANCA_DC. me llamó ofreciéndome pagárseme viaje y estadía en Armenia y lo que yo quisiera cobrarles por un Reportaje de TV y artículos.

Valgo muchísimo: mi lealtad y mi amistad con el pueblo y gobierno azerbaiyano no se compran ni me vendo por unos miles de dólares.

