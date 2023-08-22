Что произошло в Ханкенди?

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Выезд из зоны временного размещения РМК этнических армян с российскими паспортами примечателен по многим аспектам. Вопреки ереванским истерикам и воплям о «блокаде», пропуск людей в обе стороны через ППП «Лачин» осуществлялся постоянно. После того, как в Ереване решили пикетировать офис МККК, там назвали цифры: с декабря прошлого года через ППП «Лачин» было вывезено на лечение 700 человек. Но группы в 60 человек здесь проезжали крайне редко. Тем более что на сей раз это не «медицинская эвакуация» Красного Креста — росмиротворцы вывезли из Карабаха обладателей российских паспортов. Причём уезжали не только женщины и дети, но и мужчины вполне призывного и боеспособного возраста.

А это серьезнее, чем может показаться. Ещё несколько месяцев назад на пике популярности были разговоры о возможности повторения в Карабахе так называемого «Цхинвальского варианта». В переводе: Карабахские армяне получали российские паспорта, а дальше уже Россия брала их под свою защиту. Официально таких планов как бы никто не подтвердил, но на параллели между Карабахом и Донбассом намекал лично Лавров – Калантарян. Более того, в карабахских школах уже стали создавать отделения «Юнармии». Но если теперь обладателей российских паспортов росмиротворцы из Карабаха увозят – на таком фоне в жизнеспособность «Цхинвальского варианта» верится не очень. Игра «схлопнулась», толком не начавшись.

Более того, столь массовая эвакуация обладателей российских паспортов может указывать ещё и на опасный рост вероятности «горячего сценария. Для чего, будем реалистами, ханкендинские марионетки ереванских реваншистов постарались не на шутку. Это и регулярные попытке провести фортификационные работы, и продолжающийся радиотеррор против азербайджанской гражданской авиации, и отказ от диалога с официальным Баку, и самое главное, то обстоятельство, что в Карабахе, точнее, в зоне безответственности роз миротворцев, остается не менее 10 тысяч военнослужащих армянской армии, а созданные сепаратистами незаконные вооруженные формирования до сих пор не распущены и не разоружены.

Наконец, серьезные выводы стоило бы сделать и из провала экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В Армении могут, конечно, изобретать разного рода успокоительные официальные версии, пытаясь заретушировать свой дипломатический провал, но выглядит это не очень убедительно. Любой непредвзятый наблюдатель имел возможность убедиться: мир вовсе не намерен, очертя голову, бросаться на помощь «маленькой, но гордой многострадальной Армении».

И, самое главное, и Ереван, и ханкендинские марионетки приложили немало усилий, чтобы разрушить поствоенный переговорный процесс. Но теперь, как на айсберг в тумане, налетели на неприятную реальность: альтернативой «плохим переговорам» являются вовсе не «хорошие переговоры». Альтернатива переговорам, как предупреждал ещё в конце девяностых Левон Тер х-Петросян, является война. Какие реальные шансы были у Армении на победу в сентябре 2020 года, можно долго спорить. Во всяком случае, «стук упавших челюстей» мирового военно–экспертного сообщества после победы Азербайджана дает здесь пищу для размышлений. Но сегодня у Армении нет даже теоретических шансов на успех. Как нет и прежних внешних заступников.

А на этом фоне одномоментный выезд из Карабаха нескольких десятков обладатели российских паспортов заставляет вспомнить истину, которую хорошо знают старые опытные Чабаны. Для овец дом – это их отара. Когда им страшно, они стараются держаться вместе. Но в какой-то момент самые трусливые не выдерживают и бросаются наутек. И тогда за ними бегут все остальные, сметая на своем пути всё.

Подобные параллели в политике, конечно, звучат рискованно и не очень корректно политкорректно. Но нет сомнений, что коллективный страх в Ханкенди растёт. Это в ноябре 2020 г., когда в Карабах только входили российские миротворцы, можно было надеяться на рестарт «Миацума» под российским крылышком. А сегодня уже понятно, что никакого «Миацума 2.0» не будет, а вот антитеррористическая операция более чем вероятно.

И если из Карабаха вывозит российских граждан, причём делают это сами миротворцы, то сомнений не остается: «Атас! Ноги!». И, судя по многим косвенным признакам, в Ханкенди нарастает новая волна бегства. Причём если во время 44 дневный войны бежали, чтобы переждать грозу в более безопасной Армении, То сегодня уже уезжают насовсем. Прекрасно понимая, что полное восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом – вопрос не такого уж долгого времени, что за свои художества времён оккупации отвечать придётся, что играть в сепаратизм больше не получится, и неважно, делается этот сепаратизм в расчёте на Ереван или Москву.

Так что у наиболее оголтелых сторонников «воссоединения с Арменией» это самое «воссоединение» получается совсем не таким, как о нём мечтали — в виде выезда на территорию Армении.

Отдел политики Minval.az