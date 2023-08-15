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Брайза: Националисты в Армении не хотят мира с Азербайджаном

Брайза: Националисты в Армении не хотят мира с Азербайджаном

Националисты в Армении в настоящее время предпринимают все возможные усилия для того, чтобы заблокировать любые направления послевоенного урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Свое мнение об этом высказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза. 

Прежде всего Мэтью Брайза отверг настойчиво продвигаемые Ереваном и националистическими кругами армянской диаспоры фейки о «блокаде» карабахских армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана. «Карабах не находится в блокаде», – сказал он, сравнив ситуацию в этом районе с ситуацией в Нахчыванской Автономной Республике, до сих пор не получившей от Армении беспрепятственный наземный доступ к остальной территории Азербайджана.

«Для Нахчывана доступны только довоенные транспортные пути, хотя, согласно договоренностям от 10 ноября 2020 года, все транспортные пути в регионе должны быть открыты и должен быть построен коридор, соединяющий Нахчыван с остальной территорией Азербайджана», – напомнил американский дипломат, которого цитирует «Вестник Кавказа».

Экс-посол США в Азербайджане подчеркнул, что открытие коммуникаций принесет выгоду самой Армении, однако ее власти по-прежнему не желают двигаться к стабилизации региона. «Открытие всех коммуникаций поможет Армении реинтегрироваться в региональную экономику. К сожалению, Ереван не спешит выполнять эти договоренности», – указал он.

«Точно так же власти Армении отказываются выводить остатки своих войск из Карабаха. Дело в том, что радикальные националистические политические силы в Армении не хотят урегулирования отношений с Азербайджаном и вместо этого настаивают на том, чтобы вновь поднять вопрос о «статусе» Карабаха», – пояснил Мэтью Брайза.

Дипломат отметил, что именно этот мотив заставляет Ереван блокировать любые мирные инициативы Баку. «В частности, по этой причине они отказываются принимать гуманитарную помощь для Карабаха из Агдама», – заключил экс-посол США.

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