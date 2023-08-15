Тофиг Зульфугаров: Будет попытка протолкнуть какую-то резолюцию, но она не найдет поддержки

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16 августа по инициативе Армении состоится экстренное заседание СБ ООН по ситуации вокруг лачинской дороги и так называемого «гуманитарного кризиса» в Карабахе. Прежде чем вынести вопрос на обсуждение в СБ, Армения и ее лоббисты провели огромную информационно-пропагандистскую работу по оказанию давления на Баку. В какой-то степени армянам удалось ввести мировую общественность в заблуждение.

Однако какие последствия для Баку повлечет возможное принятие Советом безопасности резолюции? Об этом Minval.az поговорил с экс-министром иностранных дел Азербайджана Тофигом Зульфугаровым.

– Что Азербайджану ждать от завтрашнего заседания?

– Заседание – это, прежде всего, некие слушания, которые проводятся по просьбе одного из членов ООН. Это будет обсуждение ситуации в регионе. Далее мы должны понимать, какие претензии выдвинуты Арменией, представленной на обсуждении. А нам известно, что Армения обвиняет Азербайджан в том, что мы якобы «заблокировали армянское население в Карабахе», где теперь наблюдается «гуманитарная катастрофа». Но те доводы, которые они выдвигают, не состоятельны. Во-первых, если там и есть какие-то гуманитарные проблемы, то они вызваны тем, что Армения не хочет использовать пути, предлагаемые Азербайджаном.

Во-вторых, сегодня ясно, что Азербайджан не готов, чтобы по лачинской дороге осуществлялись гуманитарные перевозки. Что же касается грузопотоков, то они должны идти через агдамскую дорогу. Тут надо отметить, что речь идет не только о шоссе, но и железнодорожной дороге, которая работала во время СССР и была проложена до Ханкенди. Поэтому Азербайджан вправе предлагать ту дорогу, которую считает целесообразной.

Их претензии также заключаются в том, что Азербайджан якобы уклонился от обязательства, зафиксированного в заявлении от 10 ноября 2020 года, где было указано, что лачинская дорога будет под контролем РМК. Если взглянуть на все эти претензии, то мы увидим, что в них очень много проблем, нет доказательной базы.

С другой стороны, наивно предполагать, что западные страны займут позицию, выгодную Армении и ее хотелкам, чтобы продлить мандат РМК, а значит, их контроль коммуникаций. Но мы не советовали бы Армении рассчитывать на поддержку Запада в этом вопросе. Хотя в коллективном Западе существует французская позиция, которая предполагает, что если Париж и сможет закрепиться в этой зоне, то только при сотрудничестве с Россией.

– Какая же позиция у Москвы на этот счет?

– У самой России в этой теме двойственная позиция. Она хочет пролонгации присутствия РМК в Карабахе, и не готова привести туда кого-то со стороны. Россия понимают, что и Азербайджан на этой не пойдет. А вот обязать Азербайджан выполнить требования резолюции – это маловероятно. Мы видим, что имеются большие расхождения в позициях членов СБ ООН. Поэтому я не думаю, что все это будет вынесено на голосование и вписано в какую-то резолюцию, хотя не исключаю, что будет предложен какой-то проект резолюции.

Предмет «гуманитарной катастрофы» тоже, можно сказать, туманный, потому что Азербайджан предлагает коммуникации, которые считает целесообразными. Если у них, действительно, есть проблемы, то надо принять те коммуникации, которые предлагает Азербайджан.

Я предполагаю, что будет попытка протолкнуть какую-то резолюцию, но она не найдет поддержки, до голосования дело не дойдет, а будут озвучены достаточно сдержанные заявления председателя СБ ООН, в которых призовут использовать все коммуникации на этой территории Азербайджана. Поэтому я бы назвал всю эту ситуацию «холостым выстрелом».

С другой стороны, существует опасность того, что Армения понимает, что попытка оказать информационный прессинг на Азербайджан не удалась. И поэтому я не исключаю, что к моменту заседания они попытаются спровоцировать боестолкновения на условной границе, чтобы увеличить ставки на эту тему. Будут провокации, но у Азербайджана есть все возможности фиксировать их, чтобы потом доказать, что инициатором провокаций была Армения. Поэтому у Армении нет никаких шансов.

– Что, если все-таки будет принята антиазербайджанская резолюция?

– Это невозможно. Потому что США и Россия находятся по разные стороны. США с учетом ситуации в Украине никогда не пойдет на встречу России. Франция готова к этому. Россия тоже понимает, что если она пойдет на какой-то международный мандат, то ее постепенно выдавят из региона, а пока она имеет определенную монополию и у нее есть надежды договориться с Азербайджаном. Если же все-таки будет принято такое действие, то у России по комплексным вопросам с Турцией возникнут проблемы.

Сегодня в условиях войны российско-турецкое взаимодействие носит для Москвы чрезвычайно важный характер. Поэтому имея комплекс проблем разного фактора, я считаю, на резолюцию никто не пойдет. Тем более, из-за Армении – это никому не нужно. В данном случае вся эта затея нужна, прежде всего, Пашиняну, чтобы показать армянскому обществу, что он сделал все, что в его силах, но не получилось.

Дальше он будет действовать в том формате, который сложился в постконфликтный период. Сейчас он поступает так, как диктуют радикалы, «но вот беда – не получилось». Все это рассчитано на население Армении. Однако заседание СБ ООН станет хорошим уроком для армян, и, возможно, вернет их в реальность.

Ниджат Гаджиев