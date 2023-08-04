Деградация оппозиционного сознания

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Безусловно, оппозиция является весьма значимым институтом политической системы любой страны мира. Скажу больше, профессиональная оппозиция со временем только укрепляет систему политического управления страны и делает ее работу более эффективной.

Кроме того, демократическая оппозиция для власти является также дополнительным коммуникатором. Этот, образно говоря, коммуникатор, повышает динамику информационного кругооборота. Таким образом, здоровая оппозиция — это не аппендикс политической системы страны, а демократический элемент государственного управления.

Предполагаю, что именно данное видение смыслового содержания оппозиции как раз и является основной причиной того, что и общенациональный лидер Гейдар Алиев и президент страны Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивали значимость здоровой оппозиции в стране. При этом практически всегда принципиально отмечалось, что профессиональная и здоровая оппозиция является частью демократического образа Азербайджана. Политические партии должны быть гарантом мобильности общества, а не причиной общественной разобщенности.

Обратите внимание на тот факт, что власть в Азербайджане поэтапно предпринимает все необходимые меры для функционального оздоровления оппозиции. Г.Алиев в первые годы независимости страны буквально спас Азербайджан от расчленения именно благодаря тому, что смог добиться политического консенсуса в стране. А благодаря инициативам И.Алиева политический диалог и вовсе стал одним из основных вестников системных реформ, а также формирующейся у нас в регионе новой реальности.

Я бы сказал, что оздоровление оппозиции является содержательной характеристикой формирующейся у нас в стране новой политической конфигурации. Обратите внимание на характер этапов государственных инициатив в данном направлении. Институциональный этап реформ отчасти заключается в изменении структуры Администрации президента и создания профильного отдела, который должен стать действенным мостом между государственным аппаратом власти и демократической оппозицией, как института консолидации общественных интересов. Следующим этапом реформ стал этап идеологического оформления будущего облика новой политической конфигурации. Идеологическим олицетворением нового облика является политический диалог. Власть в предыдущие три года активно инициировала атмосферу политического диалога. Постоянные контакты с представителями оппозиционных партий, обособление роли партий в общественной жизни страны, создание необходимых условий для нормального функционирования партий, создание всевозможных информационных площадок, проведение различных совместных мероприятий, печатные издания и прочие инициативы были основными характеристиками политики президента в данном направлении. Словом, были предприняты все меры для популяризации партийной активности, а также были созданы приемлемые условия для открытых и доверительных отношений между властью и оппозицией.

Однако, что мы увидели в ответ на такие демократические инициативы власти? Радикалы предприняли все меры для того, чтобы спровоцировать дестабилизацию и избежать своего участия в диалоге. Причина очевидна: боязнь потерять монополию на статус «грозной» оппозиции. Ведь в случае потери этого ложного статуса они сразу лишатся даже малейшей спонсорской поддержки от своих кукловодов. Только после этого власть воспользовалась своей законотворческой функцией.

Новый закон «О политических партиях», образно говоря, является дверью, которая ведет к качественно новому этапу развития партийной системы страны. Закон уравновешивает стартовые возможности всех партий, а также создает необходимые предпосылки для того, чтобы политические партии не были балластом, а стали ведущим звеном процесса формирования новой политической конфигурации. Новый закон своим содержанием является неким шансом для функциональной реабилитации радикальной оппозиции в глазах общественности. Он позволяет партиям начать свою деятельность с чистого листа.

Однако деградация оппозиционного сознания наших радикалов уже – свершившийся факт. Извращенное представление о предназначении оппозиции, собственная несостоятельность, нездоровые амбиции, марионеточное существование, интеллектуальный вакуум, замороженное политическое сознание, отсутствие конкретных предложений являются качественными показателями деградации оппозиционного сознания. Данный факт еще больше обособляет значимость формирования новой политической конфигурации.

Асиф Адиль, политолог