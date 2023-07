МИД Азербайджана осудил теракт в Пакистане

Мы жестко осуждаем террористический акт, совершенный на политическом конгрессе в Баджауре.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Мы поддерживаем братский Пакистан против этого террористического акта, в результате которого погибли 40 человек, более сотни получили ранения.

Выражаем соболезнования правительству, погибшим и их семьям», – говорится в заявлении ведомства.

We strongly condemn the terrorist attack at the Political Convention in Bajaur 🇵🇰.

We stand with brotherly Pakistan agnst this terrorist act that killed 40 and injured more than 100 people.

We express condolences to the Government, victims & their families. @ForeignOfficePk

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 30, 2023