Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов встретился вчера с генеральным директором МИД Израиля Роненом Леви-Маоза.

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов в рамках сотрудничества между государствами.

Dear @RonenLeviMaoz, thanks for productive & interesting meeting. Always happy visiting my friends at @IsraelMFA & discussing ways of further expanding the fruitful cooperation between 🇦🇿🤝🇮🇱 https://t.co/Q6EG690PPP

— Mukhtar Mammadov 🇦🇿 (@MammadovMukhtar) July 6, 2023