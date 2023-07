Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал в соцсети «Твиттер» вердикт Международного суда ООН.

«Решение Международного суда ООН единогласно подтвердило право Азербайджана контролировать свои границы и отклонило требование Армении о ликвидации контрольно-пропускного пункта «Лачин». Неверная интерпретация армянской стороной последнего решения есть не что иное, как отчаянная попытка», – отметил он.

The @CIJ_ICJ ruling has unanimously reconfirmed #Azerbaijan’s right to control its borders, and rejected #Armenia’s request on removal of the Lachin BCP.

Misinterpretation by the Armenian side of the latest decision is nothing than a desperate attempt.

