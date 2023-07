Пенсионеры-экоактивисты сорвали матч на Уимблдоне (видео)

Экоактивисты движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона на корте №18, где играли Григор Димитров из Болгарии и японец Со Симабукуро.

Протестующие выбежали на площадку во время матча и бросили на траву конфетти оранжевого цвета и частицы пазла с изображением центрального корта Уимблдона. Один из активистов после этого сел на площадку.

Протестующие выступают против добычи нефти и газа. В соцсетях движения опубликовано сообщение со словами «мы не можем позволить следующему поколению собирать осколки».

Сорвавшими матч активистами оказались двое пенсионеров – бывшая учительница и музыкант. Они рассказали, что устроили акцию «ради своих внуков и всех остальных», пишет The Guardian.

🎾 BREAKING: Just Stop Oil Disrupt @Wimbledon

🎉 “Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it’s ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out.”

🚷 Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/2iaoo6GNdO

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 5, 2023