Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру

Об этом в соцсети Twitter написал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он выразил удовлетворение тем, что рад, что в США состоялась встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру, в том числе избегать провокаций и снижать напряженность в целях укрепления доверия», – отметил Дж.Салливан.

Good to host @AraratMirzoyan & @Bayramov_Jeyhun together at the White House today. I encouraged Armenia & Azerbaijan to continue making progress toward peace, as well as to avoid provocations and de-escalate tensions in order to build confidence.

