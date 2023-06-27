В Турции ополчились на Reuters за публикацию о семье Эрдогана

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Две провластных медиагруппы Турции аннулировали во вторник в одностороннем порядке соглашения с агентством Reuters за публикацию недостоверного материала в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его семьи, в частности сына Биляля Эрдогана. Об этом холдинги Albayrak и Turkmedya объявили в своих аккаунтах в соцсетях.

«Albayrak Medya в одностороннем порядке аннулирует контракт с агентством Reuters», – говорится в сообщении медиагруппы. «Наше соглашение с агентством Reuters прекращает действовать», – отмечается в Twitter Turkmedya.

В свою очередь суд по гражданским делам Стамбула ограничил допуск к вызвавшей разбирательство новости Reuters как отмечается, «на основе жалоб, поступивших в судебные инстанции».

Высшее руководство Турции раскритиковало агентство Reuters за публикацию, касающуюся Биляля Эрдогана. Несколько высокопоставленных чиновников турецкого правительства во вторник назвали ложью представленные агентством данные.

В статье Reuters сообщается о якобы имевшихся у шведской компании намерениях осуществить многомиллионные выплаты в пользу связанной с Билялем Эрдоганом компании за лоббирование ее интересов в Турции.

Спикер парламента Нуман Куртулмуш осудил появление такого материала у Reuters. «Я осуждаю агентство Reuters, опубликовавшее ложную информацию, явно подготовленную перед саммитом НАТО против принципиальной позиции Турции. Мы прекрасно знаем, где эти новости, приукрашенные ложью и клеветой, были придуманы», – написал он в Twitter.

Вице-президент Джевдет Йылмаз также отметил, что публикация Reuters является «ложью и манипуляцией перед саммитом НАТО». Турция, по его словам, «защитит свои национальные интересы в рамках международного права». Глава Минюста Йылмаз Тунч указал, что «публикация агентства выходит за рамки принципов свободы печати, полностью порочит и создает негативное представление о стране». Он также обратил внимание на то, что авторы статьи в ней же отмечают, что не смогли независимо подтвердить предоставленную информацию.

Главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч обратил внимание на то, что публикация Reuters «явно является операцией против президента и его семьи» и «напоминает стратегию ФЕТО» – ряда организаций Фетхуллаха Гюлена, которая признана в Анкаре террористической и ответственной за попытку путча 2016 года. «Если они [Reuters] хотят сохранить доверие и респектабельность, они не должны участвовать в таких операциях», – отметил он.

Reuters в понедельник выпустил спецрепортаж о том, что прокуратуры США и Швеции изучают информацию о взяточничестве, в которой фигурирует Биляль Эрдоган. Шведская компания Dignita Systems якобы хотела получить эксклюзивные права на установку в автомобили в Турции своих алкотестеров, подключаемых к системе зажигания. Речь шла о 10 годах эксклюзивных прав в обмен на десятки миллионов долларов платы за такое лоббирование, которые должны были поступить на счета организаций, в правлении которых работает сын турецкого президента. В конце 2022 года компания отказалась от проекта. Reuters при этом ссылается на изученные им некоторые документы и свидетельства знакомых с вопросом источников.