Микаил Джаббаров: Азербайджанская армия – источник нашей гордости (видео)

Наша славная армия – источник нашей гордости.

Об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter по случаю Дня Вооруженных сил, который отмечается 26 июня.

«26 июня – День Вооруженных сил АР. Наша славная армия, ставшая символом патриотизма с ее боевым духом и героизмом, является источником нашей гордости. Искренне поздравляем наших военнослужащих и желаем им крепкого здоровья и успехов», – отмечается в твите.

June 26 marks the Armed Forces Day of the Republic of Azerbaijan. The Glorious Army, with its unwavering spirit of patriotism, high morale, and heroism, fills us with immense pride. We wholeheartedly congratulate the servicemen on this occasion and wish them robust health and… pic.twitter.com/jZRVplmken

