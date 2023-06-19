На гербе Армении – мегафейк: Помогите армянской науке, г-н Пашинян!

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В календаре государственных праздников Армении есть и День национальных символов. Выступая по такому случаю, премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался по весьма болезненной, как оказалось, теме. И заявил буквально следующее: «Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой. Там также можно увидеть льва, который уже давно не живёт в природных условиях Армении. И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас».

Нужно признать, что Никол Пашинян поднял действительно важную тему. Потому как на гербе Армении красуется мегафейк. Да, в Библии говорится, что Ноев ковчег пристал к «горам Араратским». Но никакого отношения ни к Кавказу, ни к нынешней Армении, ни к Агры-Дагу эти горы не имеют. Так, армянский историк V века Фавтос Бузанд в своей «Истории» указал, что Ноев ковчег со всеми парами чистых и нечистых на борту причалил «прямо на Гордийские горы, страну кордуев». Этот древний адрес давно известен ученым: север Месопотамской равнины, горный массив к югу от озера Ван, современная граница Турции и Сирии, примерно там, где находятся турецкие вилайеты Хаккяри и Шырнак. Моисей Хоренаци, «отец армянской историографии», в своей «Истории Армении» ссылался на иудейского историка Иосифа Флавия, который в своих комментариях подчеркивал, что горы Араратские — это Кордиенские горы, то есть горный хребет, непосредственно примыкающий с севера к Месопотамской равнине. Российские ученые прошлых веков в один голос уверяли: мифы о всемирном потопе существовали только в Месопотамии. У древних персов их нет. И искать горы, куда пристал Ноев ковчег, тоже надо там. И точно так же находили библейский Сарарад в Кордианских горах.

Известный советский историк Анатолий Петрович Новосельцев, член-корреспондент АН СССР, директор Института российской истории РАН, специалист по средневековой истории стран Кавказа, Ирана, Древней Руси, исследуя эти два вопроса, показывал, что в раннем средневековье, когда Библию переводили на грабар, в эпизоде «место, где пристал ковчег к суше» был указан термин оригинала – Сарарадские­-Араратские горы, и переводчики не отождествляли «Масис с библейскими Араратскими горами», который был «расположен на севере Ассирии в соседнем Урарту, и с южными отрогами этих гор, и был связан месопотамским мифом о потопе, но не с Масисом, расположенным восточнее Араратских».

Наконец, современный востоковед Михаил Борисович Пиотровский тоже весьма иронично прошелся по адресу тех, кто ищет Ноев ковчег на склонах Агры-Дага: «Тот Арарат, который был в древности, и тот, который упоминается в Библии, это не тот Арарат, который существует сейчас. Это горы несколько южнее, Курдистанские горы». По его словам, «в связи с перемещениями разных центров на север гора Масис получила название Арарат. Так что ковчег надо искать на другой горе». К слову, Пиотровский очень почитается в Армении поэтому его иронию трудно приписать к проискам врагов.

Тем более не выдерживает критики легенда об «осколке Ноева ковчега». Гляциологи, специалисты, изучающие ледники, предупреждают: горный лед «течет», перемалывая все на своем пути, окатывает скалы до шариков, никакого «Ноева ковчега» во льдах уцелеть просто не могло. А тот кусок дерева, который хранится в Эчмиадзине, ни разу не проверяли на углеродный анализ. То есть реальная «древность» этого дерева не известна. Церковники на все предложения исследовать реликвию отвечают, что на протяжении веков армянский народ поддерживала вера…но во что? В фейк? В фальшивку?

С «миграцией географических названий» в мире можно встретиться достаточно часто. В армянской среде — тем более. В окрестностях Ростова-на-Дону есть поселок Нахичевань-на-Дону, на Северном Кавказе — город и железнодорожная станция Армавир. В России есть Великий Новгород и Нижний Новгород, Ростов Великий (часть знаменитого Золотого кольца) и Ростов-на-Дону, во Владивостоке городская бухта называется так же, как в Стамбуле — Золотой Рог, а один из местных проливов носит название Босфор-Восточный. Но ни одному историку не придет в голову уверять, будто бы Юрий Долгорукий был князем в Ростове-на-Дону, который тогда и основать еще не успели, турки тащили корабли по доскам где-то под Владивостоком, а Петр Первый строил свою новую столицу в штате Флорида, где есть городок с названием Санкт-Петербург.

А в армянской среде без колебаний допустили орфографическую «вольность» и переименовали «Сарарад» в «Арарат». А потом легко «переместили» его на несколько сотен километров к северу. Величественная двойная вершина манила взоры. Да еще к тому же находилась в очень «удачной» точке — совсем рядом с азербайджанским Эриванским ханством, где Николай I вознамерился создать «Армянскую область». Состряпанный фейк подходил просто идеально. Он дарил армянскому народу этакий исключительный статус. Он подводил «историческую основу» под провокационную идею, будто бы теперь весь цивилизованный, то есть христианский, мир ну просто обязан вырвать «библейский Арарат» из рук мусульман и преподнести его на блюдечке маленькой, но гордой многострадальной Армении.

Но теперь Никол Пашинян все же решился спросить: а какое отношение ко всему этому имеет современная Армения?

Позволим себе продолжить вопрос: что же в реальности символизируют герб Армении? Фейки? Территориальные претензии к Турции? Возможно, это было актуально в начале ХХ века. Но сейчас, когда премьер-министр заявляет в парламенте, что Армении надо перестать быть пугалом для соседей, турецкая гора с наспех состряпанной библейской легендой на гербе превращается в судьбоносный для Армении вопрос.

Более того, сегодня настало время избавиться от этого мегафейка и на гербе Армении, и в армянской истории. Пусть Арарат находится там, где он находился во времена Ноя — на границе Месопотамской равнины. А Агры-Даг — в Турции. Не надо придумывать красивой горе еще и красивую библейскую легенду. А тем более возводить ее в ранг национальной идеологии.

И самое главное, давно настало время открыть армянским ученым доступ к собственной истории. Точнее, к турецким архивам, которые Турция открыла для ученых всего мира, включая Армению. Но власти Армении своим ученым работать в османских архивах запретили. Этот запрет действует по сей день.

И если Никол Пашинян решил оздоровить атмосферу в своей стране, то одна из первых задач— это открыть для армянских ученых доступ к собственной истории, т. е. к архивам. Без фейков. Без красивых выдумок. Да, избавление от иллюзий может быть болезненным. Но без него не получится строить нормальную страну. Тем более, что президент Эрдоган открыл архивы Турции для армянских ученых. Не повторяйте глупую ошибку Сержа Саргсяна, – зачем нам архивы, мы и так все знаем. Откройте архивы Армении, допустите к ним и к Османским архивам армянских ученых.

Фуад Ахундов, политолог