Гаджиев: Свободный Лачин вступает в новый этап возрождения и развития (видео)

В результате политики президента Азербайджана Ильхама Алиева свободный Лачин вступает в новый этап возрождения и развития.

Данное заявление обнародовал в соцсети Twitter помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

«В результате политики президента Ильхама Алиева свободный Лачин вступает в новый этап возрождения и развития после 30 лет вандализма в условиях оккупации Армении. В Лачине применяются все новые элементы современной концепции градостроительства и развития», – отметил Х.Гаджиев.

As a result of President Ilham Aliyev’s policy, free Lachin is entering a new stage of renaissance and development after the 30-year long vandalism under the occupation of Armenia. All new elements of contemporary urban planning and development concepts are applied in #Lachin. pic.twitter.com/fMjWbfXHli

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 9, 2023