Ударят ли по электросамокатам буквой закона в Азербайджане?

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На днях в СМИ распространилась радостная новость: электросамокаты в Бакинском приморском бульваре запрещены. Во всяком случае, соответствующие сообщения массово рассылают гражданам компании WingZ и J-RUN.

В сообщениях говорится о том, что в связи с рейдами полиции компании приостанавливают прокат электросамокатов – вплоть до окончательного решения данного вопроса. И еще короткая приписка о том, что любители самокатов заблаговременно будут извещены о восстановлении работы сервиса.

В Исполнительной власти Баку поддержали решение Управления Бакинского приморского бульвара ликвидировать самокаты с подведомственной территории, так как самокатчики действительно носились, не соблюдая никаких правил и сбивая с ног пешеходов. С другой стороны, о каких правилах может идти речь, ведь в стране до сих пор не приняты какие-либо нормативные акты, регулирующие движение электронных самокатов.

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана, куда обратился за комментарием сотрудник Minval.az, ответили, что в первую очередь в законе должен быть определен статус скутеров, и по этому поводу с их стороны уже внесены предложения в соответствующие органы.

«Что касается инфраструктурной стороны вопроса, то, согласно международной практике, скутеры пользуются велодорожками, либо в случае отсутствия таковых – правой стороной проезжей части дороги на низкой скорости. А движение скутеров по тротуару создает угрозу безопасности пешеходов», – отметили в Агентстве.

Между тем, тема запрета самокатов на бакинском бульваре вызвала противоречивые комментарии. С одной стороны, решение руководства Бакинского бульвара приветствовалось, с другой же стороны, появились и те, кто открыто негодовал в связи с этим запретом. И, прежде всего, потому что Баку в очередной раз столкнулся с запретами (совпало с решением о запрете Uber и Bolt в стране). Были среди аргументов и более понятные, например то, что некоторые люди используют электросамокаты в качестве средства передвижения, а не в качестве развлечения: «И что теперь? Уж и на работу (на учебу) не ездить, если вдруг возьмут да запретят совсем?».

Проблем полон самокат

Но на самом деле ситуация складывалась патовая: в социальных сетях почти ежедневно появлялись жалобы на любителей «прокатиться с ветерком», причем любители эти на всю катушку разгонялись именно в пешеходной зоне, предупреждая о своем появлении сигналами, но скорость при этом не сбавляя. В результате столкновений самокатчиков с пешеходами последние получали серьезные ушибы, трещины и даже переломы, испорченное личное имущество пострадавших, и, конечно же, человек, сбитый самокатом, по любому оказывается в унизительном положении. И самое ужасное, что чаще всего нарушители попросту сбегали с места происшествия, и вычислить их личности практически невозможно. Другое дело – сбил автомобиль или еще какое-то перевозочное средство, оснащенное личным номером… Но самокатчики – особая порода лихачей, которая уже поняла и усвоила свою безнаказанность, а потому и устанавливает свои «правила» на пешеходных территориях Баку. Взять, к примеру, хотя бы тот же бульвар, где было несколько очагов особого напряжения в связи с налетом самокатчиков. Ту же Торговую, тот же новый Центральный парк, уже облюбованный молодчиками на самокатах, которые буквально летают по узким дорожкам, а пешеходы вынуждены прыгать на газоны, чтобы не быть сбитыми. На фоне этого растущего как снежный ком хамства ответные меры обязательно нужны, и если клин клином вышибают, то бороться с нарушителями нужно исключительно буквой закона.

Что говорит буква закона?

Если внимательно изучить статьи закона «О дорожном движении», то в нем ясно прописано следующее: в силу схожих характеристик электросамокаты приравниваются к мопедам, и требования к движению этих транспортных средств на дорогах установлены статьей 46 названного закона. А это значит, что водителям электросамокатов, равно как и тем, кто управляет мопедами, разрешено двигаться только по крайней правой полосе дороги, не мешая пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Но, судя по всему, бакинские самокатчики, взгромоздясь на «железного коня», не удосужились ознакомиться с Законом «О дорожном движении», и потому они предпочитают гонять по тротуарам, подвергая опасности пешеходов.

А как у них?

На самом деле подавляющее большинство стран регулируют использование электросамокатов, распространяя на них те же требования, что и на велосипеды. Например, езда на электросамокатах ограничивается велосипедными дорожками или проезжей частью и запрещена на тротуарах. Некоторые страны, такие как Великобритания, полностью запретили этот вид транспорта и применяют самую строгую политику.

К примеру, в России, где были аналогичные проблемы с водителями электросамокатов, вопрос был решен, когда 1 марта 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, вносящее изменения в ПДД. Согласно постановлению, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. К ним относятся транспортные средства, имеющее одно или несколько колес или роликов, которые предназначены для индивидуального передвижения с использованием двигателя. И теперь на электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета соответственно.

Лицам в возрасте от 7 до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов. С 14 лет на средствах индивидуальной мобильности разрешено передвигаться ТОЛЬКО по правому краю проезжей части.

Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч.

Отмечается, что на пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам. Исходя из этого, пользователи средств индивидуальной мобильности не должны создавать помех для других.

Отметим, что меры регулирования и законодательства различаются на международном уровне. Во многих странах, где законодательная база еще не принята, электросамокаты технически незаконны. Европа широко легализовала использование электрических самокатов, но в таких городах, например, как Джакарта, Сингапур и Шанхай, по-прежнему езда на этом виде транспорта по дорогам и тротуарам полностью запрещена. В Париже не разрешается ездить и парковать электросамокат на тротуарах, в то время как для жителей Швеции, Италии, Швейцарии таких ограничений нет.

В Испании на электросамокатах запрещено ездить по тротуарам, при этом паспорт транспортного средства и страховка обязательны, кроме того, водителю ездить разрешено только в светоотражающем жилете. В Монако электросамокаты запрещены законом, а в Ирландии шеринг запрещен, в Великобритании можно кататься только на частной территории. А вот Азербайджан вошел в список стран, в которых движение электросамокатов не регулируется законом. Но наша страна не единственная в этом списке. В нем так же Албания, Андорра, Армения, Беларусь, Эстония, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Сан-Марино, Турция и Украина.

Яна Мадатова