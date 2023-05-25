В регионах фермеры испытывают проблемы: Запоздало уже третье орошение озимых культур

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Если не будет водонакопления в приток Мингячевирского водохранилища и транзитных рек со стороны Куры и Араза, за счет атмосферных осадков, то существует глобальный риск потери урожая.

Об этом сотруднику Minval.az рассказал доктор философии аграрных наук Фуад Салимов, комментируя проблему грядущей засухи и, соответственно, неорошения пахотных и посевных фермерских угодий, которая приведет к гибели урожая и вызовет в стране экономический коллапс.

По его словам, запас воды значительно сократился, но если будет правильное распределение, то временно можно выйти из этой ситуации. А выход необходим, так как сейчас начинается сезон орошения весенних культур, особенно хлопчатника и кукурузы, и острая нехватка воды будет весьма ощутима. На данный момент запоздало уже третье орошение озимых культур, а это значит, что «урожаи будут рекордно низкими».

Салимов отметил, что в Азербайджане ощущается острая недостаточность воды в реке Араз, и это вполне объяснимо: дело в том, что Иран приступил к реализации проекта, связанного с подачей воды из реки Араз в города и промышленные регионы на северо-западе страны.

В данный момент прокладывается трубопровод от села Зал, расположенного в 20 км от границы Ирана с Нахчываном.

«Да, в Азербайджане не так давно прошли сильные дожди, град и даже снег, что тоже может оказать немалую пользу в подпитке рек. Но этого недостаточно, тем более, как я уже сказал, грядет орошение весенних культур, посев хлопчатника и кукурузы. Этим культурам необходим послепосевной полив. По любому атмосферные осадки могут оказать услугу для орошаемых территорий. Остается надеяться только на дождь и правильное водораспределение, которое без потерь должно доходить до орошаемых участков. По пути есть большие потери в каналах и в других источниках водораспределения, и потому крупные хозяйства получают воду, а мелкие остаются вне полива», – резюмирует Фуад Салимов.

По мнению главного инженера проектного института «Азгипроводхоз» Мамеда Асадова, большая водопотеря происходит при транспортировке воды. Кроме того, одной из причин является глобальное потепление, коснувшееся, в том числе и Азербайджана, а также уменьшение речных водоресурсов, а водные ресурсы Азербайджана составляют больше 70% трансграничных рек и меньше 30% рек внутренних, нерегулируемые стоки которых не используются. И потому глава государства распорядился начать строительство десяти водохранилищ на внутренних реках Азербайджана. По словам М.Асадова, в данный момент проводятся технические и экономические оценки проектов водоканалов, дабы избежать потерь.

«Начато строительство водохранилища Енгидже (Габала), в ближайшее время построим еще несколько, согласно результатам работы геологов-гидрологов. В целом, проект будет осуществляться согласно выделению средств. Будут так же реконструированы четыре водоканала, расположенных в Имишлинском районе и канал, берущий свое начало в Суговушане», – говорит инженер.

По его словам, реконструкция очень важна, так как левобережные каналы обеспечивают оросительной водой 22 тысячи гектаров Тертерского, Геранбойского, Бардинского и Евлахского районов.

Но строительство водохранилищ только началось, а время не ждет, на носу – засуха, потеря урожая, а значит – экономические и социальные проблемы, которые обязательно будут вызваны этими факторами. Тем более, что депутаты уже открыто заявили о том, что цены на воду сдерживать будет невозможно.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению “Содействие социально-экономическому развитию регионов”.