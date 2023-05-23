Китай – Азербайджан: реалии и перспективы

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Возросший интерес G7 к государствам Центральной Азии, обусловленный уже и наращиванием присутствия в регионе КНР, должен, по логике, усилить активность последнего в Азербайджане. Чем интересен он Поднебесной, каковы ее отношения с Азербайджаном, и есть ли препятствия для роста взаимодействия сторон?

Как известно, практически одновременно – в Сиане и Хиросиме – проходили разные, по определению, саммиты: в первом – «Китай – Центральная Азия», во втором – «Большой семерки» (G7). И если президенты пяти центрально-азиатских государств и председатель КНР были заняты, в основном, решением разнообразных региональных проблем, включая безопасность, и формированием «тесного сообщества единой судьбы» соседей – ЦА и Поднебесной, то G7 в составе Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США, то есть государств разных континентов, – продолжает раскручивать заявку на влияние во всем мире, то есть на объять необъятное. На сей раз в повестке этого неформального клуба появилась и Центральная Азия – то был «наш ответ» Си Цзиньпину на претензию тесного сближения его страны с государствами ЦА.

Известно, что на форуме G7 обсуждали и противодействие китайской внешнеполитической и внешнеэкономической «экспансии» в рамках формата «Один пояс, один путь». То есть те успехи, которые рассматривались в рамках развития этой инициативы на саммите «Китай – Центральная Азия», а также их преумножение. Официально заявка «семерки» выглядит, в том числе, так: «G7 намерена сотрудничать со странами Центральной Азии для борьбы с региональными вызовами, включая последствия конфликта в Украине». В качестве вызовов названы конфликт в Украине, дестабилизирующий эффект ситуации в Афганистане, проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности, терроризм и изменение климата. Кроме того, «семерка» подчеркнула свое намерение укреплять торговые и энергетические связи, а также «поддерживать проекты в сфере транспорта, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)». И тут, понятно, то есть в контексте ТМТМ,что без Азербайджана не обойтись.

Речь идет о международном транспортном маршруте – так называемом Среднем коридоре, пролегающем через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с задействованием железнодорожного и морского транспорта. Пропускная способность на данном этапе (она расширяется) — 10 млн тонн грузов в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Средний коридор из Китая в Европу делится на две ветви: одна, условно говоря, – северная, идет по линии Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан, а вторая – южная, проходит по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан- Туркменистан-Каспий- Азербайджан. Обе, как видим, сходятся в Азербайджане, и следуют отсюда в Грузию, Турцию и далее в Европу. Путь не близкий, но – внимание! – с открытием Зангезурского коридора он сократится. А это означает, что интерес Китая к торгово-экономическому, транспортно-логистическому и инвестиционному сотрудничеству Пекина и Баку возрастет.

Он, разумеется, наличествует и сейчас (цифры и факты – ниже), однако в Центральной Азии он заметно выше. Причины понятны: регион граничит с КНР, тщательно заботящейся о своей безопасности (особенно в контексте близости Афганистана), имеющей претензии самого разнообразного влияния в государствах ЦА, которое он негласно делит с Россией. Собственно, от такого интереса центрально-азиатские страны пока только выигрывают, причем (и тоже – пока), без ущерба для своего суверенитета. Достаточно сказать, что в прошлом году внешняя торговля государств ЦА с Поднебесной вышла на уровень 70 млрд долларов США. И уже сейчас Пекин, вложивший в республики региона многомиллиардные инвестиции, готов на безвозмездной основе предоставить им еще 3,72 млрд в качестве помощи для развития.

Что же касается Азербайджана, то его торговля с Китаем хоть и растет, но пока находится на уровне 2,2 млрд долларов США. В АР действуют более 200 компаний с участием китайского капитала – в основном, в сферах промышленности, энергетики, инфраструктуры, информационных технологий, торговли и сельского хозяйства. А в государствах ЦА – их тысячи. По объему вложенных инвестиций КНР в Азербайджане тоже не лидирует: значительно активнее Великобритания, Турция, Кипр и Россия.

Но, учитывая геополитический статус Азербайджана, рост китайских инвестиций в республику, а также и внешнеторгового оборота сторон, видится весьма перспективным, в том числе, за счет создания в АР индустриального парка. Кроме того, Поднебесная заинтересована в восстановлении – реконструкции освобожденных из-под армянской оккупации азербайджанских территорий.

Вообще же надо особо подчеркнуть приверженность Пекина принципу территориальной целостности Азербайджана: он остается верным политике невмешательства во внутренние дела других стран и конфликты, чего не скажешь о западных центрах силы, грубо вмешивающихся во внутренние дела того же Китая или его – особенно. В последний раз, буквально пару дней назад, это наглядно продемонстрировал саммит «Большой семерки», взявший «за горло» КНР, на что получил резкую отповедь Пекина.

Так вот: во многом увеличение притока китайских инвестиций в Азербайджан зависит от уровня стабильности и угроз безопасности в последнем и в странах, находящихся на путях выхода Китая на внешние рынки. С этой точки зрения для него критически важен мир не только в Центральной Азии и значительной части постсоветского пространства, по которому проходят его экспортно-импортные пути, но и Южного Кавказа – локально. И особая роль здесь принадлежит Азербайджану, поскольку множество китайских маршрутов завязаны именно на нем. И главные игроки в этом плане – порты Каспийского моря. Поэтому для Китая крайне важно сближение выходящих на него государств. А оно идет хотя бы на примере Азербайджана с Казахстаном и Туркменистаном. А с транзитными Грузией и Турцией у Азербайджана нет и не было никаких проблем.

Выше – и не случайно – был упомянут Зангезурский коридор. И хоть Армения менее всего интересует Китай в регионе Южного Кавказа, но коридор, а, главное, мирное решение ситуации вокруг него, будет способствовать большему доверию в контексте стабильной дееспособности Южного Кавказа и создания, в его рамках, зоны безопасности.

Как сказала в одном из интервью посол Китая в АР Го Миль, «… китайские предприятия постепенно углубляют свое понимание коммерческой среды, рыночных возможностей и промышленной политики Азербайджана, их интерес к инвестициям и сотрудничеству значительно возрос. Верю, что в ближайшем будущем в Азербайджане будут запущены технически продвинутые, экологичные и безопасные для окружающей среды масштабные проекты с инвестиционным участием китайских предприятий».

Что же касается двустороннего сотрудничества в рамках «Одного пояса, одного пути» и «Среднего коридора», то маршруты эти полностью согласуются, обеспечивают стабильное и бесперебойное функционирование коридора Китай – Центральная Азия – Кавказ – Европа. В 2022 году, сказала посол, по «Среднему коридору» прошли более ста поездов в направлении Китай-Европа, к тому же был добавлен ряд новых маршрутов из Сианя, Чунцина, Чэнду и Увэя, в результате общее количество железнодорожных направлений превысило десять. Китай и впредь, заверила Го Миль, готов укреплять обмены и сотрудничество с азербайджанской стороной, эффективно интегрировать инициативу «Один пояс, один путь» с азербайджанской стратегией социально-экономического развития и проектом «Средний коридор», «разделять с Азербайджаном возможности и стремиться к общему развитию».

Словом, перспектива развития совместных с Китаем проектов и инвестиционной активности последнего в Азербайджане весьма обнадеживающая. Правда, ее значительно омрачают усилия т.н. «международного сообщества», направленные на максимальную военно-политическую и торгово-экономическую дискредитацию Пекина, запугивание мира тотальной экспансией «Восточного дракона». И это в очередной раз было подтверждено на саммите G7 в Хиросиме, на что сдержанному Китаю пришлось дать дипломатический отпор: накануне распространилась информация, в соответствии с которой замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Пекине Хидэо Таруми и заявил протест «из-за раздувания вопросов, связанных с Китаем» на саммите стран «семерки».

По данным внешнеполитического ведомства КНР, «Япония, председательствующая в G7 в этом году, вместе с другими странами очерняла и нападала на Китай на мероприятиях … в Хиросиме, а также в совместном заявлении G7». Сунь Вэйдун подчеркнул, что такое «грубое вмешательство во внутренние дела Китая» наносит ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны. «В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест», — сказал он. Также, заявил дипломат, в плане экономики Китай твердо придерживается открытой стратегии взаимовыгодного сотрудничества, и обвинения в «экономическом принуждении» других стран и создании «долговой ловушки» не принимает. «Самым большим риском» для международного порядка и функционирования глобальной экономики он назвал США.

Словом, как только Китай и Центральная Азия четко обозначили свои общие интересы и готовность их реализовать, на него сразу же накинулась «Большая семерка», фактически заявившая свои права на этот регион, чего не сделала даже Россия, отвечающая, кстати, за его безопасность и способствующая развитию центрально-азиатских стран. К тому же G7 потребовала от Китая оказать давление на Россию и заставить ее безоговорочно вывести войска из Украины.

Не вдаваясь в анализ происходящего в Украине, заметим, все же, что у «цивилизованного мира» вошел в привычку менторский тон в отношении ядерной державы и второй экономики мира. Не обошлось и без открытых угроз в адрес Пекина – не только политического, но и экономического характера. Но, как говорится, на Китай где сядешь, там и слезешь.

Тем не менее, практически все страны, тесно контактирующие с Поднебесной, прямо или косвенно становятся мишенью для Запада и плацдармом для борьбы с «Восточным драконом»: средства же не важны. Таким образом, можно прогнозировать, что как только Китай развернется в Азербайджане в той мере, в которой это удовлетворит обе стороны, то Баку может попасть «под раздачу». Правда, в случае с ним Западу придется хорошо подумать, прежде чем он начнет «карать» АР, поскольку ему необходимо пользоваться транспортными маршрутами, проходящими через Каспий на Южный Кавказ и далее в Турцию и Европу, поддерживать «энергетическую безопасность» ЕС азербайджанскими углеводородами.

Президент Азербайджана со всей определенностью заявил в послании Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост председателя КНР, что Пекин является для Баку надежным партнером и дружественной страной. Алиев подчеркнул: постоянно расширяющийся политический диалог, успешное сотрудничество в экономической, транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, партнерство в рамках проектов «Один пояс, один путь», «Средний коридор», активное участие китайских компаний в восстановительных работах и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, являются важными факторами в отношениях между двумя странами. И углубление сотрудничества между ними будет продолжаться.

А на Алиева тоже – где сядешь, там и слезешь, что азербайджанский лидер неоднократно подтверждал.

Ирина Джорбенадзе