МИД Азербайджана поздравил Израиль

Министерство иностранных дел Азербайджана направило поздравления с 75-й годовщиной независимости Государства Израиль.

Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

«Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления азербайджано-израильских связей в 75-ю годовщину независимости Государства Израиль», — сказано в сообщении.

Mazel Tov to the people and the government of the State of @Israel on the joyous occasion of the 75th anniversary of the declaration of independence of Israel! Looking forward to deepening of #Azerbaijan 🇦🇿 — #Israel 🇮🇱 strategic partnership. @IsraelMFA

Yom Ha’atzmaut Sameach! pic.twitter.com/HhmCc6dRRS

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 26, 2023