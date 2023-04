Медведев пригрозил Британии и Германии

Лондон враждовал и будет враждовать с Москвой, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели «Битлз»…» — написал он в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя введение Великобританией санкций против пятерых участников расследования в отношении признанного в РФ иноагентом Владимира Кара-Мурзы.

Медведев с иронией заметил, что вера британских деятелей в свою исключительность великолепна. Он также обратил внимание на высказывания посла этой страны в контексте дела Кара-Мурзы.

Также Медведев написал, что Германия должна помнить о том, что нападение на РФ может закончиться российским военным парадом в Берлине.

«Министр обороны ФРГ не подумав ляпнул что-то о проведении военных операций на территории РФ. <…> Немцы, которые хотят напасть на Россию, должны быть готовы к нашему параду в Берлине», — написал он в англоязычном аккаунте в Twitter, комментируя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что проведение Вооруженными силами Украины (ВСУ) операций на территории России было бы «абсолютно нормальным».

Писториус, по словам Медведева, «завидует славе военачальников Третьего рейха».